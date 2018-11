Raffica di appuntamenti nel weekend: in consolle al Babau Asia Argento dj

Stasera

Weekend di fine mese, e ancora una volta un’esplosione di appuntamenti e personaggi in arrivo nelle varie disco marchigiane.Al Donoma di Civitanova il venerdì Morositas divenuto già un classico. Al Miami Club Monsano torna Mamacita Gold. Al Sottovento di Numana Top of the pops, cena e dopo cena, party 90’s / 2000, le migliori hit e i migliori ospiti. Il format Hola Chica Latin Trap prosegue il suo successo al Kontiki di San Benedetto del Tronto.Vero colpaccio per il Babau di Macerata che presenta il personaggio più chiacchierato del momento, dopo le dichiarazioni su Corona: ospite Asia Argento con music selection dj set. Ad illuminare la notte del Donoma Sound Theater and Food, direttamente da Radio Deejay arriva Albertino, storico dj del #DeejayTime ed icona del programma dance di Radio Deejay. Al Noir Club Jesi, superospite di questa settimana sarà dj Tommy Vee, uno dei dj più celebri del panorama italiano e internazionale che non ha bisogno di molte presentazioni. Al Mamamia di Senigallia altro super concerto con Mecna, uno dei precursori dell’indie rap. A seguire afroremember All Stars, col meglio della musica afro. Prosegue il successo di Gatto Blu Rewind, il brivido felino. Direzione artistica Aldo Ascani, in consolle Gianluca J, la voce di Yvette. Al Miù Discodinner di Marotta special guest in consolle Double Deejay. Al Much More di Matelica The Loft, il salotto adulto del Much More pensato esclusivamente per un pubblico più esigente e selezionato. Si balla di gran lena tutto il weekend al Megà di Senigallia, stasera Marco e i Clan. Torna il format che ha fatto ballare il Colosseo di Montecchio per una stagione intera: Extrema! Al Miami Club di Monsano inaugurazione evento Rock The Night, Perfect Crime Guns’n’roses Tribute, in consolle Bruno & John the Revelator. Ad Ancona inaugurazione del Mood Club sarà situato al posto del Naif, nuovo nell’aspetto e in parte dei contenuti, ma che in realtà è l’evoluzione dell’ex Naif. Al Le Gall Suite di Porto San Giorgio il Brasil Party, serata dedicata ai suoni colori bellezze e sapori della terra Carioca. Aperitivo, cena spettacolo e dopocena per lo Sugar Suite di Senigallia, in consolle Oriano e Alessandrino dj. Al Sui Club di Ancona arriva il tour caliente di Señorita ad incendiare la dancefloor del sui club per ballare tutta la notte a ritmo reggaeton, hip hop, rnb, moombahton & latin house. Mentre all’Ethò di Marzocca di Senigallia nella main room Orange night party in diretta digitale su Radio Arancia, e nella Swarovsky room latino con Cuba Caliente.Al Gatto Blu di Civitanova secondo appuntamento di “Glitter”.