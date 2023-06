La pesarese Raffi aprirà ancora i concerti di Vasco Rossi con i suoi XXEnergy

PESARO - Sarà ancora la pesarese Raffi, Raffaella Pierattoni, 24 anni, ad aprire i concerti di Vasco Rossi con la sua band, tutta marchigiana, XXEnergy. Così come avvenuto nel tour dell'anno scorso (ad Ancona, Bari e Torino), prenderà in prestito il palco del rocker di Zocca per scaldarlo al punto giusto anche in questa nuova avventura partita (dopo il doppio saluto riminese: prova aperta ai fans e data zero) da Bologna (Stadio Dall’Ara, 7-11-12 giugno). Le tappe poi saranno Roma (16 e 17, stadio Olimpico), Palermo (stadio Barbera 22 e 23 giugno) e Salerno (stadio Arechi 28 e 29 giugno).

Per Raffi un'altra vetrina unica, in cui peraltro potrà lanciare il suo ultimo singolo. Il titolo è tutto un programma: Fashion rock (già su Spotify e Youtube). Al suo attivo ha già tre singoli (Per nessuno, Vivo senza te e Dopo di me) per la Selvaggia Music, grazie al produttore Roberto Casini (già co-autore di Vasco Rossi in pezzi storici come Va bene, va bene così e Colpa del whisky). L'anno scorso si era esibita con cinque brani tra cui la cover It’s my life di Bon Jovi insieme a Tommy Baldini e Diego Molari (chitarre), Andrea Vanzini (basso), Andrea Boido (tastiera) e Luca Giavon (batteria).

