Maria De Filippi, Raffaella Mennoia il suo "braccio destro" rivela: «Ecco com'è davvero lei»

Nel giorno del dolore, ai funerali di Maurizio Costanzo, in molti hanno notato la presenza di una donna al fianco della vedova, Maria De Filippi. Si chiama Raffaella Mennoia, ed è una delle autrici storiche di Uomini e Donne, nonché persona di fiducia, della popolare conduttrice.

Il Corriere della Sera, che l'ha intervistata, la definisce il "braccio destro" di De Filippi, per la quale si occupa del casting del dating show ed è anche autrice di C’è posta per te e di tutti gli altri programmi di Fascino, la società di produzione di Maria De Filippi.

Grande amicizia

Mennoia, in questi giorni in uscita con un libro Cupido spostati, sul testo ha scritto una dedica: «A Maria, filo conduttore della mia vita». Del rapporto professionale con De Filippi, la scrittrice parla nell'intervista al Corriere. «Con Maria c’è un legame di amicizia da tanti anni, è la persona che, insieme ad Alberto Silvestri, mi ha insegnato tutto del mio lavoro. È una persona molto esigente ma che rispetta il lavoro degli altri. Da noi, in Fascino, c’è meritocrazia. Fai strada se lavori e ti impegni».

Programma trash?

Nel libro si racconta anche delle persone, delle coppie che partecipano al programma, che secondo l'autrice è «una fotografia di cosa succedeva una volta nelle piazze, di persone che si incontravano e magari si innamoravano», anche se i dubbi che le storie non siano del tutto vere esiste, chiede il giornalista. «È tutto vero, per noi è fondamentale la verità del programma. Cerchiamo di evitare che chi viene da noi voglia fregarci. Però è chiaro che c’è un margine di errore, non possiamo garantire al 100%».

E' un programma trash (spazzatura) ribatte il giornalista: «Non penso che facciamo trash e comunque non penso che trash sia una parola negativa. Penso che il trash sia negli occhi di chi guarda, di chi si approccia con la puzza sotto il naso».