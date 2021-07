Raffaella Carrà, funerali in diretta. Frate Castaldi: «Ci salverà dalla retorica». L'urna farà tappa a San Giovanni Rotondo

«Raffaella, vai in pace e goditi il meritato riposo nella fiesta del cielo». Sono le toccanti parole con cui uno dei frati cappuccini di san Giovanni Rotondo ha concluso l'omelia del rito funebre per Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio scorso a 78 anni. La cerimonia funebre è trasmessa in diretta televisiva da Rai 1 e si è appena conclusa. Il feretro è stato appena caricato sul carro funebre. Sono 200 persone che hanno seguito in religioso silenzio il rito funebre dentro la Basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma. Presenti anche il ministro della Cultura Dario Franceschini e la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Funerali Raffaella Carrà, Frate Castaldi: «Ci salverà dalla retorica»

«Il dolore è tanto, la retorica sarebbe una facile scappatoia, ma Raffaella ci salverà dalla retorica. Lei è stata tante cose ma retorica mai». Così frate Simone Castaldi ha introdotto la cerimonia funebre. Poi ha aggiunto: «Chissà se ci si rende conto di quanto sono importanti gli artisti, quanto fanno bene alla gente. In cielo sarà una festa ritrovarsi tutti insieme e proprio perché sarà una festa, sono sicuro che troveremo Raffaella lì, in prima fila».

L'urna farà tappa nella chiesa di Padre Pio

Sono quattro i frati cappuccini arrivati direttamente da San Giovanni Rotondo a celebrare i funerali insieme a Frate Simone Castaldi. Raffaella Carrà era devota a Padre Pio. «Raffaella è venuta molto spesso a San Giovanni Rotondo ed è stato suo desiderio tornarci – ha annunciato padre Francesco Di Leo al termine dell'omelia –. Per questo, non appena sarà possibile con Sergio Japino ci organizzeremo perché la sua urna faccia tappa nella chiesa di Padre Pio e poi all'Argentario».

Raggi: «Grazie Raffaella, sei nel cuore di tutti noi»

«Grazie Raffaella». La sindaca di Roma Virginia Raggi comincia così il suo saluto a Raffaella Carrà «Parole semplici che ci uniscono, siamo tutti qui a salutarti, inchiesa, in piazza, nelle case». Raffaella, dice la sindaca di Roma «riusciva a parlare a tutti anche i più semplici, un'icona che ha varcato i confini nazionali, uno straordinario successo, il suo, dovuto ad un talento innato che accompagnava con una puntualità e una precisione del lavoro e dello studio e un ingrediente segreto, un grande carisma, la capacità di trascinare e travolgere tutti quelli che lavoravano con lei o che semplicemente la guardavano in tv. Credo che tutti possano concordare su un aggettivo per lei, indimenticabile, Roma era diventata la sua città e noi romani non la dimenticheremo. Ciao Raffaella, grazie per quello che hai fatto e che ci hai lasciato».

Maxischermo al Campidoglio

Un centinaio di persone sono radunate in piazza del Campidoglio per seguire le diretta dei funerali attraverso un maxischermo. Tanti gli appalusi quando il feretro è arrivato dentro la Basilica. Ma anche tanta la commozione.

Folla e commozione alla camera ardente

«Era la stella delle stelle, non la dimenticheremo mai». Lo dice Valeria Marini che ieri in serata ha portato un bouquet di rose gialle alla camera ardente per Raffaella Carrà in Campidoglio. Mentre sullo schermo scorrono le immagini di alcune delle memorabili performance dell'artista e conduttrice, da quelle con Mina a Milleluci alle coreografie ispirate dai musical di Andrew Lloyd Webber e Bob Fosse o dalle musiche dei Beatles, all'esterno si è formata una lunga fila di persone venute a rendere omaggio. E sono diventati un mare anche gli omaggi floreali, costantemente ridistribuiti intorno al feretro per evitare venga ricoperto. Tra le corone, spicca anche il grande cuore di rosse rosse di Sergio Japino, rimasto per gran parte della giornata.

C'è anche Barbara Boncompagni (la maggiore delle tre figlie di Gianni Boncompagni, che Raffaella Carrà ha cresciuto): al suo arrivo si mette in raccoglimento inginocchiandosi e tenendo le mani sul feretro, prima di unirsi agli altri famigliari. Fra gli altri volti noti arrivati in serata, Alberto Matano e lo scenografo Gaetano Castelli. Il secondo giorno di camera ardente termina a mezzanotte.

