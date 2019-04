Raf e Umberto Tozzi, il tour in 13 tappe: cambia la data della serata di Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cresce sempre di più l’attesa per il tour di, un’occasione unica per fare il pieno di musica, emozioni e divertimento insieme a due grandi artisti che rappresentano un pezzo di storia della musica italiana.Il tour nei palasport debutterà ile attraverserà l’Italia da nord a sud per un totale di 13 imperdibili concerti.saranno per la prima volta insieme in tour per far cantare e ballare il pubblico sulle note dei loro successi che hanno conquistato intere generazioni, in Italia e all’estero.A causa di una laringo-faringite che ha colpitodurante le prove a Rimini, le date tra il 3 e il 9 maggio (compresa la data zero di Rimini) sono state rinviate alle settimane seguenti.Queste le date del tour “” (prodotto da Friends&Partners in collaborazione con Colorsound):13 maggio - MILANO – MEDIOLANUM FORUM16 maggio - FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM18 maggio - ROMA – PALAZZO DELLO SPORT19 maggio - EBOLI – PALA SELE (data inizialmente prevista il 7 maggio)21 maggio - BOLOGNA – UNIPOL ARENA23 maggio - TREVISO – PALA VERDE24 maggio - BRESCIA – BRIXIA FORUM25 maggio - TORINO – PALA ALPITOUR30 maggio - BARI – PALA FLORIO (data inizialmente prevista il 6 maggio)1 giugno - ACIREALE – PAL’ART HOTEL (data inizialmente prevista il 4 maggio)5 giugno - REGGIO CALABRIA – PALASPORT (data inizialmente prevista il 3 maggio)7 giugno - ANCONA – PALA PROMETEO (data inizialmente prevista il 9 maggio)La data zero si terrà l’8 maggio all’RDS Stadium di Rimini (data inizialmente prevista il 30 aprile).I biglietti già acquistati restano validi per le nuove date.Per chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati, queste le diverse modalità:Per Rimini, Reggio Calabria e Acireale:- Per il rimborso dei biglietti acquistati presso un punto vendita è possibile rivolgersi al punto vendita dove è stato acquistato il biglietto entro e non oltre il 6 maggio 2019.- Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro presso il luogo dell’evento‘, è possibile scrivere all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 6 maggio 2019.- Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, è possibile spedire il biglietto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 6 maggio 2019 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).Per Bari, Eboli e Ancona:- Per il rimborso dei biglietti acquistati presso un punto vendita è possibile rivolgersi al punto vendita dove è stato acquistato il biglietto entro e non oltre l’11 maggio 2019.- Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘ritiro presso il luogo dell’evento‘, è possibile scrivere all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre l’11 maggio 2019.- Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito TicketOne o tramite call center con modalità ‘spedizione tramite corriere espresso‘, è possibile spedire il biglietto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre l’11 maggio 2019 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).