“Si balla in Salotto”, il weekend musicale parte dalle Marche

ANCONA - “Si balla in Salotto” la manifestazione creata da Orange Communication per allietare i monotoni fine-settimana dei marchigiani in clausura raddoppia. Infatti alla quarta settimana di programmazione, dopo gli ottimi risultati di ascolto in radio e tv ed i tantissimi contatti sui social da questa sera dalle ore 20.30 allarga l’offerta anche al venerdì. Raddoppiano anche i Dj Set che dai 12 originali passano a 24, praticamente alle prime e seconde generazioni di dj ora si aggiungono anche le terze. L’offerta musical, che sarà disco e dance in tutte le sue declinazioni vedrà ora il venerdì dedicato alla musica degli anni 90-2000 ed il sabato ai 70-80.



A sottolineare la portata regionale dell'iniziativa di Radio Arancia, Radio Veronica, Radio Velluto, Radio Conero e Arancia Television la presenza dei dj di tutte le province marchigiane. La vera novità è costituita dal fatto che l'app di Arancia Television specifica per lo smartphone ed il computer ha portato tanto pubblico anche da molte parti d'Italia. Tanti i messaggi e i complimenti da Roma, Milano, Torino, Firenze, Pordenone, Trieste, Padova e Bologna. Il weekend musicale parte dalle Marche. Ultimo aggiornamento: 20:20