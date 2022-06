Quelle Brave Ragazze: Mara Maionchi terrorizzata dalla mongolfiera «Che scassamento di c...», Orietta Berti impavida. La scorsa settimana era il cavallo, stavolta è la mongolfiera in volo su Granada. Ogni settimana, a “Quelle Brave Ragazze”, Mara Maionchi deve affrontare una sua paura: se per il cavallo non ha voluto sentire storie, stavolta ha mostrato un coraggio invidiabile.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Isola 2022, «Marco Cucolo disperato»: Lory del Santo... SPETTACOLI Claudio Baglioni e Virginia Raffaele, arriva la conferma: «Non...

Quelle Brave Ragazze, nella loro pazzesca e straordinaria vacanza in terra spagnola, hanno già fatto di tutto ma le sorprese non sono ancora finite: nel nuovo appuntamento che è andato in onda giovedì 16 giugno su Sky e in streaming su NOW, Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti sono arrivate a Granada dove ad attenderle c'è una mongolfiera, e da lassù, in volo sui tetti della città dell’Andalusia ai piedi della Sierra Nevada, dovranno compiere la nuova missione.

Orietta Berti non se l’è fatto ripetere due volte ed è salita in pochi attimi, Sandra Milo è stata irremovibile sul no, Mara Maionchi, invece, in un primo momento opponeva un netto rifiuto, esprimendolo con i suoi classici e irresistibili modi «Che scassamento di c...», poi si è fatta coraggio ed è salita a bordo. «Non potevo deludere così tanto voi, cari amici», ha detto rivolgendosi al pubblico.

Il soggiorno nel capoluogo andaluso ha previsto poi un giro per lo shopping – sempre in compagnia del fidatissimo e fedelissimo Alessandro Livi e del suo van leopardato rosa shocking – e un nuovo appartamento da sogno in cui sono proseguite le lunghe chiacchierate (e le ricchissime colazioni), ma soprattutto una nuova sfida, questa volta ai fornelli: impugnati padelle e mestoli, Mara, Sandra e Orietta si sono cimentate con la preparazione della tradizionale tortilla di patata insieme ad uno chef professionista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA