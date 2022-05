Quelle Brave Ragazze: ​Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti in viaggio tra concerti rock e confidenze d'amore. Il viaggio delle scatenatissime "ragazze" del nuovo programma Sky è iniziato ieri giovedì 19 marzo, ma a coinvolgere sono soprattutto i caratteri esuberanti di tre donne così diverse le une dalle altre.

Quelle Brave Ragazze, Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti : credit Immagini concesse da Sky

Lo straordinario viaggio di Quelle Brave Ragazze – giovedì sera il primo episodio, su Sky e in streaming su NOW – è iniziato. Per Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti l’appuntamento è in aeroporto: Mara è puntualissima ed è la prima ad arrivare; poco dopo in sala d’attesa entra Sandra; infine, fa il suo ingresso Orietta. Non sanno nulla, né la destinazione né tantomeno cosa regalerà loro questo viaggio. Il primo incontro è già irresistibile, e il confronto è subito sulle valigie: chi ne ha portate di più? E soprattutto, cosa ha portato con sé Orietta?

La prima tappa del viaggio spagnolo è Madrid. Appena arrivate nella casa in cui soggiorneranno, Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti Notano la bellezza dell’appartamento ma capiscono immediatamente che dovranno darsi da fare. E dopo aver scoperto che non c’è il bidet, tra le tre scatta subito una (dolcissima) solidarietà.

Appena arrivate a Madrid, Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti affrontano la prima missione del viaggio di “Quelle Brave Ragazze”: devono salire sul palco dov’è in corso un concerto rock e fare un selfie con i componenti della band. Sandra si scatena sotto al palco, Mara non sembra apprezzare né il gruppo né la musica, Orietta invece fa le presentazioni ufficiali… grazie anche a Fedez, ai Måneskin e ad Achille Lauro.

​Per Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, “Quelle Brave Ragazze” non sarà solo un’esperienza piena di missioni imprevedibili e divertenti, ma anche un modo per conoscersi e stringere un’amicizia piena di affetto. Dopo la prima notte a Madrid , le tre ragazze si incontrano a colazione e chiacchierano della loro vita, dei loro amori e delle loro relazioni: Orietta e Mara sono sposatissime da anni, Sandra invece sogna ancora il grande amore…

