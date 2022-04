Quelle brave ragazze: Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti conquistano la Spagna

La vacanza più “trasgressiva” e indimenticabile della vita non è soltanto quella della Maturità. Ce lo insegnano Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, in partenza per un viaggio on the road mai fatto prima: “Quelle brave ragazze”, in arrivo su Sky e in streaming su NOW da giovedì 19 maggio. Le prime cartoline tratte da questa avventura memorabile – il promo e le foto – vengono diffuse oggi: sono immagini irresistibili, già destinate a diventare cult.

“Quelle brave ragazze”, produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine da un’idea di Mara Maionchi, porterà in giro per la Spagna queste tre protagoniste assolute dello spettacolo italiano, coinvolgendole in alcune attività straordinarie e altre più quotidiane, in esperienze per loro fuori dal comune, in eventi locali tradizionali. Tutto questo permetterà alle 3 “brave ragazze” di conoscere usanze, culture e posti lontani da loro ma soprattutto di concedersi una vacanza che sia davvero memorabile: mangeranno paella e tapas e cammineranno nelle strade più famose di Madrid vivendole di giorno e “by night”, proveranno gli abiti più tradizionali della cultura spagnola, scopriranno segrete consuetudini locali, fino a scatenarsi addirittura in un concerto rock.

Da giovedì 19 maggio su Sky Uno e in streaming su NOW, Mara, Sandra e Orietta, autentiche amatissime leggende nello showbiz italiano, vivranno un’avventura fatta di gusto per la scoperta e voglia di divertimento, ma anche di sincera amicizia e stima reciproca. A bordo di un furgoncino molto speciale guidato dal loro autista tuttofare, “Quelle brave ragazze” - riunite sotto lo stesso tettuccio per un viaggio incredibile in lungo e in largo in terra iberica, tra le abitudini e le tradizioni locali ma non solo - ci racconteranno come la voglia di divertirsi e fare nuove esperienze non abbia davvero età, e come tre personaggi con delle carriere professionali strepitose siano ancora una volta capaci di reinventarsi, incontrando sempre l’affetto del pubblico.

