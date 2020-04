Caterina Balivo e il ritorno di Vieni da Me in televisione: la sua presa di posizione stupisce i fan della conduttrice

Caterina Balivo e Vieni da me stanno per tornare in televisione ? Pare che il momento adatto ancora non sia arrivato. Infatti, la popolare conduttrice, durante una diretta Instagram con Tv Sorrisi e Canzoni, ha fatto capire di non sentirsi ancora pronto per il ritorno sul piccolo schermo.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, amputata una gamba a Nick Cordero: complicazioni da Covid-19

Caterina Balivo è impegnata in questi giorni con un nuovo format su Instagram - My Next Book - nel quale con il marito intervista vari scrittori; un format che potrebbe anche approdare su qualche piattaforma di videostreming come Raiplay o Netflix nel futuro.

Ma intanto la curiosità del pubblico è tutta concentratata sul ritorno di Caterina Balivo in tv con Vieni da me. Interpellata proprio su questo argomento dal direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, la Balivo non è parsa entusiasta dell'ipotesi. “Per la prossima stagione, Dio vede e provvede. Adesso io non lo so, il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, penso non ci sia un clima adatto per il mio programma”.

La Balivo sul ritorno di Viene da me non è apparsa possibilista anche per il genere "leggero" del suo programma, magari non adatto al momento particolare che stiamo vivendo. Un periodo che forse dovrebbe premiare altri tipi di trasmissioni, magari più di carattere informativo. «Io non sono un’attrice lo sai - afferma la Balivo - Non ti nascondo che un giorno sì e l’altro pure piango”, conclude la Balivo, parlando del possibile ritorno del suo programma».

Quini, a quanto sembra di capire, almeno per questa stagione, difficilmente vedremo ancora Caterina Balivo condurre Vieni da Me su Rai Uno. Appuntamento alla prossima stagione?

Ultimo aggiornamento: 21:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA