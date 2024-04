Quattro artisti, due per ciascuna delle Accademie di Belle Arti di Macerata (Filippo Cognini e Maria Teresa Poloni) e Frosinone (Erica Cicchini e Angelica Loffreda), sono protagonisti della terza edizione di “Art in progress”, la rassegna voluta dal comune di Monte Vidon Corrado e dal centro studi Osvaldo Licini sempre a Monte Vidon Corrado. L’esposizione, a cui è stato dato il titolo “Pupille. Nuove sensibilità artistiche” e inaugurata ieri nel centro studi rimarrà aperta fino al prossimo 5 maggio.

Il progetto

Curata dagli storici dell’arte Maria Stella Bottai docente a Frosinone e Marino Capretti del centro studi Licini, la mostra gioca con i vari significati di pupille. Gli sguardi, innanzitutto, che sono quelli con cui gli artisti guardano la realtà e la rappresentano. Gli allievi prediletti, i quattro artisti, selezionati tra gli studenti delle due accademie, che si stanno formando, come dice il titolo della rassegna “Art in progress”. Infine l’unicità, come lo sono le impronte digitali, che simboleggiano l’insieme autentico di esperienze ed emozioni di ogni singolo individuo. Si legge nelle note di presentazione: «Le “Pupille” rappresentano gli occhi vigili e attenti di una nuova generazione di artisti, pronti a cogliere le sfumature e le complessità del mondo che li circonda. Attraverso la loro creatività e sensibilità, essi offrono uno sguardo nuovo e originale, arricchendo il dialogo culturale e artistico della nostra epoca». I nuovi artisti emergenti, quindi hanno la possibilità di mettersi in mostra. La nuova mostra di Monte Vidon Corrado, che dialoga con l’altra inaugurata in precedenza di Giorgio Cutini (fino al 12 maggio), viene a esplorare le diverse forme d’arte contemporanea, evidenziando le più innovative tendenze. Così, partendo dall’accademia di Frosinone, Erica Cicchini presenta i suoi lavori pittorici, dati da paesaggi su tela in cui l’architettura e la natura vengono a contendersi lo spazio urbano. Della stessa artista ci sono anche dei piccoli ritratti, che Cicchini ha realizzato con tratto nero, su supporto di alluminio, ovvero i coperchi delle vaschette alimentari usati nella quotidianità. Insieme a lei da Frosinone arriva Angela Loffreda che alla carta preferisce veli e chiffon su telaio, utilizzando la matita come ricami di fili neri e colori fluorescenti e realizzando opere di diversi formati. Nelle sue opere “Senza Titolo” emergono segni istintivi che Loffreda ha realizzato senza guardare, con lo scopo di esprimere le emozioni interiori, senza vista, pur importante nelle opere figurative».

La ricerca

Dall’accademia maceratese Filippo Cognini propone la sua ricerca pittorica ed esistenziale, che emerge come un processo di riduzione delle approssimazioni superflue: da qui l’esplorazione del confine tra la realtà e le sue rappresentazioni dell’uomo contemporaneo. Maria Teresa Poloni è concentrata sulle forme animali e vegetali, le più minute e meno note. Le sue opere appartengono quindi a un genere che si pone tra la natura morta così come vista dagli artisti olandesi del XVII secolo, l’ambito scientifico e le nuove influenze provenienti dalla street art. Un’indagine iperrealista, quella di Poloni che analizza il rapporto, sempre più controverso, di sfruttamento tra uomo e natura.