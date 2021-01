La pupa e il secchione e viceversa, il sexy car wash premia Alberto il concorrente di Senigallia ma la partita è aperta

SENIGALLIA - Subito in testa il senigalliese Alberto Bartozzi nella prima puntata de “La pupa e il secchione e viceversa”. Con il sexy car wash, il secchione della spiaggia di velluto si è infatti aggiudicato il primo posto nella classifica generale insieme alla pupa Stephanie, 19enne di Pavia con cui fa coppia nel programma. Dopo il sexy lavaggio della macchina, si è fatto notare anche con lo spogliarello vestito da cuoco senza però primeggiare come nella precedente prova. La situazione è precipitata ma non del tutto comunque, è infatti ancora in gara, nelle prove di cultura dove la sua pupa si è fatta trovare impreparata.

