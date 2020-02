Psicologi, Molella e Albertino, le disco vanno a pieno ritmo

ANCONA – Inizia il mese di febbraio, il mese del Carnevale, e il primo weekend si preannuncia già decisamente denso di appuntamenti per il mondo della notte marchigiano.



Venerdì 7 febbraio

Al Donoma di Civitanova Marche il format Morositas torna a Civitanova Marche Hosted Latin Power Entertainment.

Alla Serra di Civitanova Marche Aperitif Dinner Show "Oltre lo Spettacolo" Live Music / Dj Set / Folklore, con spettacoli a rotazione.

“Hola Chica” al Kontiki Club di San Benedetto Del Tronto. Si parte come di consueto con la cena Latin Urban, dj: Toni BB

Al Sottovento di Numana: Show Me Love a partire dalla cena ripercorrendo le migliori hit dagli anni 90 ad oggi con i suoni di quei magici anni.

Al Miami Club di Monsano Mamacita Gold featuring 6ix9ine: in Sala grande lo spettacolo Mas Grande urban - hip hop - dance all, in Latin house and ibiza Privee con la Afroremeber.

Al Madeirinho di Civitanova Marche cena made in Brazil musica e animazione.



Sabato 8 febbriao

Al Brahma Clubship una doppietta di fuoco con due protagonisti della consolle che non necessitano di presentazioni: direttamente dal Deejay Time, arrivano Albertino e Maurizio Molella.

Al Donoma di Civitanova Marche arriva il tour caliente Señorita ad infiammare la dancefloor per una notte di puro fuego. Guest Dj Giò Brunetti, Special Voice Johanna, Special Singer LaManu TheVoice.

Al Mamamia di Senigallia Piscologi Live: Psicologi è l’incontro artistico tra i classe 2001 Drast e Lil Kaneki, entrambi 18enni. Un sodalizio nato sul web e sfociato in musica.

Good Times è il sabato de La Serra - Laboratorio di Cucina e Musica a Civitanova Marche, con un mix di buona cucina e musica live.

Al Gatto Blu di Civitanova Marche ritornano i party anni ’90: quello di questa settimana si chiama 90 Special e vede in consolle Alessandrino dj e Oriano The Voice.

Al Kontiki Club di San Benedetto Del Tronto il sabato “Dance all night”. Dj: Fabrizio Breviglieri & Toni BB Vocalist: Paolo Love.

Al Miu disco dinner di Marotta va in scena Walking Dead Party, urban hiphop hit disco afro house.

Al Mia Clubbing di Porto Recanati Wonderland Il Party Anni90 premiato come terzo miglior evento italiano assoluto al Dance Music Award.

Al Le Gall club di Porto San Giorgio presenta Extravaganza Act2 che torna a le Gall per il secondo appuntamento del 2020 all'insegna del Glam e della raffinatezza nel rinnovato locale.

Al Noir Club di Jesi, Mamacita, il Party Urban più grande d'Italia.

Al Sottovento di Numana la cena spettacolo by Movimenti Notturni, dopo cena Infinity Saturday Party con le migliori hit pop, commerciale, house.

Al Madeirinho di Civitanova Marche arriva un sabato made in Brazil musica e animazione.



Domenica 9 febbraio

Al Gatto Blu di Civitanova Marche torna la Domenica Notte “Glitter”. L’appuntamento più richiesto del Centro Italia con rnb, pop , trap , house firmato come sempre Latin Power.

La domenica Sottovento è “La Isla Bonita” Il consueto appuntamento domenicale che parte dalle ore 20 con il gran buffet aperitivo cena.

Alla Serra di Civitanova sonorità elettroniche, dj e live, installazioni artistiche, sapori eccellenti e spazi di condivisione, direzione artistica a cura di Aldo Ascani. © RIPRODUZIONE RISERVATA