Pietro delle Piane furioso a Live Non è la D'Urso: «Volevo fare la proposta di matrimonio ad Antonella Elia ma ...». A Live non è la D'Urso, ospiti, tra gli altri nella puntata di domenica 19 aprile Pietro delle Piane e Antonella Elia. La coppia nonostante i momenti di crisi sempra più complice che mai: «Ho riflettuto dalle 2 di notte alle 7 del mattino - ha

spiegato la Elia - Abbiamo parlato in cucina per 5 ore. Però siamo tornati insieme».

Pietro Delle Piane continua a non risultare molto simpatico agli ospiti di Live non è la D'Urso. Da Vladimir Luxuria a Costantino della Gherardesca sono tutti molto scettici sulla veridicità del sentimento che l'attore prova per la showgirl. Dopo aver raccontato come vivevano la quarantena dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane ha preso la parole riempiendo di complimenti la sua fidanzata: «Ti farò la donna più felice del mondo, te lo prometto», ma durante il suo discorso è stato brutalmente interrotto proprio da Vladimir Luxuria: «Deve durare ancora tanto questo monologo?», «Mi avete interrotto sul più bello, volevo chiederle di sposarmi».

«Scusami se ti ho interrotto - commenta ironica Luxuria - continua, vai avanti. Hai pure l’anello?», «Si, ho tutto con me - conclude Pietro - ma orami non fa niente, glielo chiederò durante la prossima puntata».

Ultimo aggiornamento: 14:56

