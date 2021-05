Propaganda Live, Zoro su Roberto Angelini: «Ha sbagliato tutto, ma questo posto è suo»

Diego Bianchi, presentando a Propaganda Live ieri su La7 il nuovo chitarrista Gabriele Lazzarotti, è intervenuto sul caso dello storico musicista della trasmissione Roberto Angelini, multato per aver assunto irregolarmente una dipendente nel suo ristorante giapponese: «Roberto si è scusato più volte con la ragazza e con noi. Ha voluto fare un passo indietro. Rispettiamo la sua decisione, ma questo posto è suo e quando sarà, quando vorrà, potrà tornare», ha detto Zoro. «Il nostro titolare è incappato in una spiacevole circostanza personale che nulla ha a che fare con questo programma - ha aggiunto Bianchi- Ha sbagliato gravemente e ha continuato a sbagliare come se non fosse con noi da otto anni».

APPROFONDIMENTI IL LUTTO Fabrizio Corona in lacrime per la morte di Severina Panarello:... RAI UNO I Soliti Ignoti, Jo Squillo "anticipa" una domanda:... PERSONE Arisa, il fidanzato Andrea Di Carlo la lascia (di nuovo) su...

LEGGI ANCHE

Rula Jebreal, bufera dopo il "no" a Propaganda Live: «Il direttore di rete mette like ai post che mi attaccano»

LEGGI ANCHE

Zoro super ospite a Musicultura: «A Propaganda Live abbiamo fatto di tutto per continuare a far suonare i nostri musicisti e gli ospiti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA