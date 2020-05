Il Primo Maggio è on line tra Concertoni, dj set e solidarietà

ANCONA - Nessun gita fuori porta, nessuna grigliata all’aperto, nessuna festa in piazza con tanti concerti. Il distanziamento sociale non lo permette e in attesa di riprendere in mano la nostra vita ci dobbiamo accontentare delle tante iniziative che sono state messe in atto per celebrare questo Primo Maggio 2020. Citiamo le principali partendo da un concorso.



Il Cantagiro con Zingaretti

Marco Zingaretti ha fatto centro. Il progetto ideato dal popolare conduttore jesino e andato in onda sul web la serata di Pasquetta, coinvolgendo tanti cantanti e cabarettisti, ha avuto successo tanto che Enzo De Carlo, il patron del Cantagiro, ha pensato di estenderlo a livello nazionale. Ecco perché il Primo Maggio, festa dei lavoratori, il Cantagiro diventa evento nazionale e presenta al grande pubblico molti volti noti della canzone italiani, da Sandro Giacobbe ai Jalisse, dalla Little Tony Family a Iskra Menarini, la vocalist di Lucio Dalla, da Francesca Aleotta a Francesco Capodacqua e Davide De Marinis. L’evento sarà trasmesso in diretta web sul canale ufficiale de Il Cantagiro, sulle pagine dei protagonisti e sulla pagina di “Oltre tutto radio”, l’emittente radiofonica ufficiale del Cantagiro, venerdì 1 Maggio dalle ore 15 e sarà presentato dallo stesso Marco Zingaretti. «In attesa di ripartire con le selezioni 2020 del Cantagiro – dice Marco Zingaretti - sono gia’ attive le audizioni on line alla ricerca dei nuovi cantanti. Si può partecipare inviando un video canoro via mail a infomzeventi@gmail.com



Il Concertone di Pesaro

E non può mancare l’appuntamento di Pesaro. Sarà una festa corale della cultura, l’evento di solidarietà con cui Pesaro Città Creativa Unesco della Musica celebra questa giornata: dalle 16 alle 19 una maratona di 30 contributi video direttamente da casa degli artisti, tra musica, teatro, lettura e letteratura, da seguire in diretta sulle pagine Fb Comune di Pesaro e Pesaro Cultura e sul gruppo Casa Pesaro. L’evento è promosso dal Comune di Pesaro e Amat con il sostegno di Riviera Banca e nasce per rilanciare la raccolta fondi “Sos Pesaro”, destinata alle famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria. Il cartellone è ricchissimo con più di 130 artisti, musicisti e intellettuali che hanno aderito al progetto. Ce n’è per tutti i gusti. Le esibizioni smart si alterneranno alle riflessioni del sindaco Matteo Ricci con Gilberto Santini direttore Amat, Cristian Della Chiara direttore organizzativo della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema e responsabile relazioni istituzionali del Rossini Opera Festival, Lucia Ferrati presidente dell’associazione ‘Le voci dei libri’, il giornalista Luca Petinari. Il palinsesto si apre alle 16 dal Teatro Rossini (naturalmente senza pubblico) con l’intervento di Daniele Vimini assessore alla cultura e si chiude alle 19 nuovamente a teatro con la forza della poesia di Gianni D’Elia che leggerà la sua ultima creazione.



InRockPiobbico risponde all’appello

Da quasi vent’anni ogni anno a Piobbico si svolge la manifestazione musicale InRockPiobbico, diventato nel tempo uno degli appuntamenti musicali più importanti del centro Italia E quest’anno la manifestazione è diventata InRockPiobbico #socialedition2020, una vera maratona musicale benefica con una diretta streaming su Facebook dalle 15 alle 19 in cui ben 25 tra artisti e ospiti si esibiranno uno alla volta, passandosi il testimone tra loro, generando un non-stop musicale per beneficenza. Tra gli ospiti ci saranno Giacomo Castellano, Luca Colombo, Alessandro Del Vecchio, Four Tiles, Raphael Gualazzi, Federico Poggipollini, i Ridillo, Pino Scotto, Piero Massimo Macchini e tantissimi altri.



Passaggi Festival a Fano

Infine, citiamo la rassegna fanese Passaggi Festival, ideata e diretta da Giovanni Belfiori. “Cristina Portolano fra le Nuvole” è il titolo che annuncia l’ospite del primo incontro venerdì 1° maggio alle 17 in diretta Instagram (@passaggifestival). Giovane disegnatrice napoletana, artista annoverata nella cosiddetta new wave del fumetto italiano, Cristina Portolano, che converserà con Giovanni Di Bari, curatore della rassegna di Passaggi dedicata alla graphic novel, racconterà al pubblico di Passaggi il suo lavoro e come una fumettista disegna il mondo al tempo del coronavirus.



“Il Primo dj Maggio” in streaming da Cattolica

On line in diretta da Cattolica il “Concerto Primo dj Maggio”. Un appuntamento a tutta musica, ciascuno “rigorosamente” da casa propria. La diretta dalle 10 alle 20. Sulla pagina facebook “Concertoprimodjmaggio” si alterneranno in diretta 13 dj e 7 cantanti: Mauro Calbi, Enrico Magnani, FilippoAlexanderdj Aratari, Lollo, Pierfe, Zango, Gabo, Luca Razzi, Paolino, Emer, DjStome, Leo, Eddy, e i cantanti, Salvatore Avallone (Sasà), Tania Cervellieri, Matteo Cammarata, Giuseppe Belemmi, Gianfry Crepaldi, Antonio Bonaccorso, Fabio e Jevi.



Diretta per i super dj Pigini e Sartini

E non mancano i super dj: Nicola Pigini e Samuele Sartini. Pigini sarà presente il Primo Maggio dalle 18,30 alle 19,30 in contemporanea sui suoi social e e sulla pagina del Much More, oltre che in TV (canale 606 del digitale terrestre) ed anche sulle frequenze di Multiradio. Mentre Sartini sabato 2 maggio sarà in streaming dalle 21 e 30 alla pagina Facebook dello Yuppies di Foggia e dalle 23 invece è al mixer di UDJ 4 Children, evento benefico arrivato alla decima edizione in cui dj e addetti ai lavori del divertimento raccolgono fondi per chi è in difficoltà: www.twitch.tv/UNITEDEEJAYS. © RIPRODUZIONE RISERVATA