Negramaro, addio ai palazzetti: da settembre concerti nei teatri. Sangiorgi: «Vogliamo far sognare»

Prendere le canzoni, trattarle come corpi nudi da vestire e ripartire, cambiando rotta. Per i Negramaro, la nuova strada sono i teatri. Nel dopo estate una serie di date che annullano il tour nei palazzetti previsto da marzo (i cui biglietti verranno rimborsati). Una chiamata alle arti, l'hanno definita, che partirà il 30 settembre dagli Arcimboldi di Milano, per proseguire, in Italia e in Europa. «Sono stanco di vedervi a distanza - dice Giuliano Sangiorgi nell'incontro stampa virtuale - Ho voglia di contatto, la parola più desiderata da due anni a questa parte».

APPROFONDIMENTI LA POLEMICA Enrico Ruggeri: «Vedo gente con le mascherine, è la...

Scegliere la certezza sull'incertezza, ovvero i teatri sui palazzetti, ha detto chiaramente Roberto De Luca, AD Live Nation Italia che curerà il tour. «Abbiamo voglia di ricominciare». E promettono brani «messi a nudo e vestiti dell'essenza, come sono nati. La voglia di confronto, di radici, di ricordi», continua Sangiorgi (nel 2023 saranno 20 anni dei Negramaro). Un ritorno per i Negramaro in teatro (nel 2007, La finestra tour), che potrebbe diventare un documentario. «Siamo una band forte. Sei pazzi incoscienti che non vogliono smettere di sognare».



© RIPRODUZIONE RISERVATA