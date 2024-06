La musica protagonista il prossimo 22 giugno, alle ore 21, al campo sportivo di Castelraimondo. Torna, con la nona edizione, il prestigioso “Premio Ravera – Una canzone è per sempre”. Giunto quest’anno alla nona edizione, celebra e ricorda Gianni Ravera che ha fatto la storia della musica italiana.

L’ideatore

A Castelraimondo tornerà anche quest’anno Michele Pecora, direttore artistico del premio, ma anche ideatore dell’evento per ricordare il cantante, impresario e produttore musicale, nativo di Chiaravalle, scomparso nel 1986. É una figura indimenticabile, quella di Ravera, che iniziò la sua carriera come cantante, durata appena un decennio, ma che poi è divenuto famoso per essere stato l’anima del festival di Castrocaro, oltre ad aver organizzato diverse edizioni del festival di Sanremo. Non ultimo, Ravera, nella storia musicale italiana, è stato anche un talent scout dei talenti musicali del nostro paese, una figura che teneva ai giovani artisti della musica. Sarà quindi un viaggio tra le note e le armonie musicali che ricordano tutti o quasi gli appassionati. Un viaggio che sarà condotto anche quest’anno da Carlo Conti, fresco di nomina a direttore artistico e conduttore delle prossime due edizioni del festival di Sanremo. Conti conosce bene tutti i decenni della musica italiana e internazionale, avendo ideato e condotto, dal 2008, la trasmissione “I migliori anni”, fatta non solo di musica, la cui edizione 2024 si è conclusa da un paio di settimane. Oltre al conduttore, ovviamente Pecora, alla guida dell’Orchestra Mediterranea, che accompagnerà dal vivo coloro che si esibiranno.

Gli ospiti

Tanti saranno gli artisti che si alterneranno sul palco del campo sportivo, arrivando nel borgo del Maceratese per cantare i propri pezzi più iconici e intrattenere il pubblico con le proprie performance. Ci sarà Alfa, al secolo Andrea De Filippi, che il pubblico ha potuto apprezzare con Vai!, la canzone presentata all’ultimo Sanremo dove il giovane cantautore, giunto decimo, ha anche duettato con Roberto Vecchioni. A titolo di cronaca, Alfa, nel suo tour estivo tornerà nelle Marche, a Porto Sant’Elpidio, il 18 agosto. Tornando al Premio Ravera, è annunciata la presenza di Clara, altra giovane artista, messasi in mostra grazie al festival di Sanremo. Vincitrice, nel dicembre 2023, di Sanremo Giovani, al festival, lo scorso febbraio, ha cantato “Diamanti Grezzi”. Ci saranno anche Maninni, anche lui nell’ultimo Sanremo, e tra i big più “blasonati” Marco Masini, Rita Pavone, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Cristiano Malgioglio e i Jalisse. «Un “piccolo” festival di Sanremo a tutti gli effetti – scriveva nelle scorse settimane, in una nota sui social, il Comune - che animerà Castelraimondo e sicuramente attirerà migliaia di persone da tutto il centro Italia». La presenza di artisti noti più giovani e meno giovani non è certo un fatto casuale: Ravera era un grande innovatore, ma non dimenticava la tradizione, e la sua forza è sempre stata quella. La manifestazione del 22 giugno sarà fatta proprio nello spirito del pensiero di Ravera, un uomo che ha dato tanto alla musica italiana.