Il Premio Oscar Oliver Stone a Pesaro, Fano e Senigallia

PESARO - Oliver Stone sarà nelle Marche: in occasione della sua partecipazione come ospite alla Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, la sinergia tra l’assessore alla cultura Moreno Pieroni e il presidente della mostra Daniele Vimini, ha creato un progetto che lo vedrà protagonista di tre appuntamenti a Pesaro, Fano e Senigallia. Un’opportunità unica di fare conoscere la nostra regione, al grande regista Premio Oscar, con la suggestione di possibili location, parallelamente ad occasioni di presentazione in anteprima del suo libro “Cercando la luce. Scrivere, dirigere e sopravvivere” (l’autobiografia sarà nelle librerie il 27 agosto per La Nave di Teseo).



Il tour tra Pesaro, Fano e Senigallia

A Pesaro, il 25 agosto alle 21,15, in Piazza del Popolo, la 56° Mostra del Nuovo Cinema dedica al regista un evento del festival. Stone, che ha 73 anni, racconterà agli anni formativi tra alti e bassi, le ricerche di finanziamenti, i rapporti con Al Pacino e le tensioni dietro le quinte di ”Fuga di mezzanotte”. A Fano, il 26 agosto alle 20, Stone parteciperà alla giornata inaugurale dell’ottava edizione di Passaggi Festival della Saggistica, per la presentazione in anteprima del suo libro, con la presenza dell’editore Elisabetta Sgarbi de La Nave di Teseo. A Senigallia il 27 agosto, alle 18,30 alla Rotonda, il Maestro incontrerà gli operatori del cinema delle Marche e il mondo della cultura. La presentazione del libro “Cercando la luce” sarà anche l’occasione per un confronto sullo stato attuale del cinema, sulle trasformazioni dei processi in corso e sui progetti prossimi di Oliver Stone. © RIPRODUZIONE RISERVATA