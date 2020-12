"Predatori", il film di Castellitto con Montanini adesso si può vedere on demand

FERMO - Il 22 ottobre scorso era uscito nelle sale cinematografiche, che, il 26, per effetto del Dpcm anti-Covid, sono stati chiuse: il film “I Predatori”, con la regia di Pietro Castellitto e la partecipazione, tra i protagonisti, del fermano Giorgio Montanini, ora sarà visibile online. Come annunciato dallo stesso Montanini sui social, ora sarà possibile vederlo attraverso l’on demand sulle principali piattaforme digitali: Apple TV / iTunes, Google / You Tube, Amazon Prime Video, Chili, Rakuten TV, Timvision, Infinity, Huawei Video.

