Natascia e Alessio, dalle Marche a Temptation Island: «Speriamo di risolvere la nostra crisi di coppia»

POTENZA PICENA - Lei si sente giudicata, lui crede che la fidanzata non voglia più lottare per salvare il loro rapporto. La crisi di coppia diventa così una questione pubblica, da affrontare insieme davanti alle telecamere di “Temptation Island”, il programma di Canale 5 giunto alla decima edizione che andrà in onda sulla rete Mediaset a partire dal prossimo 30 giugno. La storia è quella di Natascia Zagato, di Potenza Picena, e Alessio Tanoni, di Recanati.

La decisione

È stata la giovane a contattare il programma per tentare di risolvere le difficoltà che la coppia sta vivendo. Ora, a una settimana dall’inizio della trasmissione, la pagina Fb di “Temptation Island” ha cominciato a raccontare le storie dei protagonisti tramite la loro testimonianza ed è apparso anche il video della coppia maceratese. «Ho scritto io al programma - racconta Natascia Zagato - . Ho 31 anni e sono fidanzata con Alessio da due anni e mezzo. Conviviamo a casa mia da un anno e scrivo perché, all’inizio, Alessio era l’uomo perfetto, poi ha cominciato a diventare molto giudicante nei miei confronti. Io vorrei che vedesse che non faccio nulla di male ad essere me stessa». Alessio Tanoni confida, invece, di rendersi conto «che lei non sta lottando più nella relazione. Ha perso le speranze - dice - , non si rende conto di quanto mi trascuri in alcune circostanze». La sua fidanzata, di risposta, ammette poi che la trascuratezza derivi dai suoi giudizi «e io ho messo un muro». Da diversi giorni i due si trovano in Sardegna, all’Is Morus Relais, il villaggio che sin dalla prima edizione fa da sfondo al “viaggio nei sentimenti” come lo definiscono gli autori del programma. Tutto blindato però, tanto che anche a Potenza Picena e Recanati non si hanno notizie della coppia che ha dovuto mantenere il silenzio stampa sulla trasmissione già prima della partenza. A raccontarlo è la mamma di Alessio, Cinzia Capomagi, titolare della parrucchiera di Recanati che porta il suo nome.

La permanenza

«So che resteranno 21 giorni in Sardegna - dice - ma è tutto top secret. Non ho contatti con loro da prima che partissero». La giovane, che lavora in un centro estetico, si era comunque confidata con la mamma del suo fidanzato: «Mi diceva che avevano delle difficoltà e che voleva vedere cosa sarebbe successo se fossero stati divisi come a Temptation Island».

