La comicità di Paola Minaccioni è pronta a sbarcare un carico di divertimento alle 21,15 di oggi, mercoledì 20 dicembre al teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio, e di domani, giovedì 21 al teatro Goldoni di Corinaldo. Minaccioni salirà sul palco con “Stupida show”, monologo di stand up comedy di Gabriele Di Luca, per Carrozzeria Orfeo.

La collaborazione

Lo spettacolo nasce dalla collaborazione di Minaccioni con Carrozzeria Orfeo e da un esperimento che ha voluto fare la stessa comica romana. «Solitamente – spiega – la stand up comedy si fa con un proprio testo, qui invece no ed è proprio qui l’esperimento. Nello spettacolo rappresento il disagio di stare al mondo, naturalmente in modo comico, dai bambini alle famiglie, menopausa compresa, tutto insomma. Parlerò anche di me e di quello che fa provare disagio. Stupida show parla di come è meglio essere insicuri, ma con dentro il fuoco vitale per lottare e affrontare le mancanze. Meglio scegliere di essere liberi piuttosto che omologarsi». Una sorta di viaggio nei nostri piccoli inferni personali, quindi, per dar voce alle frustrazioni che non abbiamo mai avuto il coraggio di confessare a qualcuno.

La comicità

Il tutto, come dice Minaccioni, condito con tanta comicità. «Io sono cresciuta a satira politica e di costume – dice l’attrice – oggi invece di satira politica se ne fa ben poca. Oggi si fa una comicità che sembra più serva del sistema. Il comico dirompente non sembra esserci, non si trova né in teatro né in televisione. Oggi il divertimento pare che passi attraverso una comicità più surreale». Cosa manca, quindi, alla comicità secondo Minaccioni è «la possibilità di fare critica. Oggi prima di criticare qualcuno dei potenti, che siano politici o no è lo stesso, bisogna contare fino a tre altrimenti ti danno del “rosicone”. Il momento è “sgradevole” per i comici che vogliono far ridere davvero. Intendo che sembra mancare quella comicità che fa ridere, anche con leggerezza, ma allo stesso tempo riflettere dal punto di vista personale, per non rimanere omologati». Tuttavia la comicità può ancora avere un futuro e Minaccioni sostiene che «la speranza non si molla mai, anche perché le nuove generazioni se ne accorgeranno. I giovani hanno bisogno di cose di questo tipo, di una comicità libera».

La carriera

Televisione, cinema, teatro e cabaret nella vita artistica di Paola Minaccioni. Dai film di Quartullo, Ozpetek, Vanzina e Garrone, solo per citare alcuni registi, a “Il ruggito del coniglio” su Radio 2, dal teatro a molti altri progetti, Minaccioni ha iniziato la sua carriera seguendo una formazione di drammaturgia classica. Per alcuni anni nel laboratorio di Serena Dandini, ha anche frequentato il centro sperimentale di cinematografia. Ora, giunta a 30 anni di carriera, arriva anche sui palchi marchigiani. «Adoro le Marche – chiude Minaccioni – terra produttiva e laboriosa, piena di arte e anche di sorprese, con i luoghi mantenuti autentici. Mi piace anche il pubblico, aperto, e i tanti piccoli teatri. C’è anche questo oltre le fabbriche di scarpe!».