L’ispettore generale di Gogol, per la regia di Leo Muscato, andrà in scena oggi, giovedì 25 gennaio, alle ore 21,15, nel Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio. In scena Rocco Papaleo in uno dei personaggi principali di una delle opere più incomprese, difese e osteggiate della letteratura russa, molto più attuale di quanto non si pensi e considerato anche uno dei capolavori del teatro (info 3466286586).

Rocco Papaleo, lei sarà il Podestà. Che personaggio è?

«É la tipica figura del potere forte con i deboli e debole con i forti. Oggi sarebbe il sindaco di un villaggio che teme l’arrivo dell’ispettore mandato dal governo centrale. L’equivoco dà origine a tutta la storia».

Il testo ha quasi 200 anni ma è molto attuale, sembra scritto per oggi…

«É molto attuale, chiaramente non nei dettagli della storia, perché uno scambio di persona così, oggi, non sarebbe possibile, ma nel meccanismo del potere, della corruzione e anche dell’abuso di potere, lo è. Il testo in questo senso è molto attuale».

Le manca cantare in questo spettacolo?

«Sono solito dire che quando canto uso anche la mia esperienza attoriale. Ma quando recito, quindi anche qui, è come se cantassi. La verità è che anche quando si recita serve avere un’impostazione musicale nel dialogo. Diversamente, se al dialogo manca la melodia, poi esce fuori piatto: in questo il canto è molto utile».

Per lei che ama la musica, com’è stato essere a Sanremo per il festival? Tornerà?

«Per il futuro, ovviamente, non posso sapere se tornerò. Sanremo si fa una volta nella vita e ho avuto la fortuna di poterci essere, è stato uno dei momenti più eccitanti della mia vita. É chiaro che se mi dovessero chiamare, io ci tornerei!».

Sempre a proposito di musica, ha introdotto Giorgia alla recitazione, nel suo film, com’è?

«Una grande cantante. Abbiamo sempre interagito per ragioni artistiche e personalmente trovo che sia un’artista di grande talento musicale, dotata di altrettanto grande empatia verso il pubblico».

Quando e come ha intrapreso questa strada?

«Quest’anno sono 40 anni di professionismo. Ho fatto il mio percorso, c’è un filo che lega il mio lavoro, sono sempre stato me stesso. Ho lavorato in tutti i settori, facendo esperienze varie, dal cinema al teatro, dalla musica alla televisione, e così via».

Preferisce recitare o fare il regista?

«Le rispondo separatamente per il cinema e per il teatro. A teatro amo tutto, anche i suoni. Mi piace pure suonare semplicemente la chitarra in casa di amici, pure se siamo solo in tre. Il live è il live. Poi c’è l’altro mio amore, il cinema, dove faccio i miei film curando tutto il processo creativo: dall’ideazione alla preparazione, dalla messa in scena fino alle riprese. Poi il montaggio e tutto il resto».

Quando non recita, Papaleo, cosa fa?

«Posso rispondere che sono un po’ pigro? Nel senso che non ho un vero hobby, ma se devo dire qualcosa, rispondo con la mia parte creativa. La stessa che anima il mio lavoro; mi piace suonare i con i miei musicisti».