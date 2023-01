Porto Sant'Elpidio, Nino Frassica inaugura la stagione del Teatro delle Api: tutti i titoli in cartellone

PORTO SANT'ELPIDIO - La stagione 2023 del Teatro delle Api, promossa da Comune e Amat con il contributo di MiC e Regione Marche, è pronta a entrare nel vivo. Cinque i titoli in programma per la prosa fino ad aprile, di cui 4 in abbonamento, che seguono l’anteprima di stagione, lo scorso 6 dicembre, con Valeria Solarino nell’inteso monologo “Gerico Innocenza Rosa” scritto da Luana Rondinelli.

Teatro delle Api, la stagione teatrale

Inaugurazione martedì 31 gennaio con il surreale, la parola stralunata e il nonsense di Nino Frassica, protagonista con i sei musicisti di Los Plaggers di “Tour 2000/3000”, un originale concerto-cabaret con i classici del mattatore siciliano e brani noti tagliati e ricuciti alla sua inconfondibile maniera.

Sabato 18 febbraio Maurizio Casagrande è in scena con “A tu per tre”. Spettacolo confidenziale e raffinato che, complici la pianista Claudia Vietri e la cantante Ania Cecilia, svela in scena un “triangolo” pericoloso in cui il protagonista verrà presto messo alle strette.

Domenica 12 marzo Lella Costa ed Elia Schilton sono i protagonisti di “Le nostre anime di notte”, con la regia di Serena Sinigaglia. Tratto dal romanzo di Kent Haruf adattato per il teatro da Emanuele Aldrovandi, lo spettacolo racconta con profondità di sentimenti una coppia di vicini, entrambi vedovi ultrasettantenni, che tentano di condividere la loro solitudine notturna scontrandosi con il pregiudizio di una società che non è pronta a concedere a chi entra nel terzo tempo della vita un sogno romantico.

Il cartellone di prosa si chiude sabato 22 aprile con “Giovinette. Le calciatrici che sfidarono il Duce” interpretato da Federica Fabiani, Rossana Mola e Rita Pelusio con la regia di Laura Curino, tratto dal romanzo di Federica Seneghini e Marco Giani e messo in scena con la collaborazione artistica di Marco Rampoldi. A Milano nel 1932 nasce la prima squadra italiana femminile di calcio. Che ben presto si scontra con divieti e obblighi imposti al solo scopo di preservare le “capacità riproduttive” delle giovani atlete. Una sfida al loro tempo, al regime e alla mentalità dell’epoca, e ai pregiudizi qui raccontata con ironia e leggerezza mischiando comicità e narrazione.Info Teatro delle Api tel. 346/6286586 dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 e Amat Ancona tel. 071/2072439 amatmarche.net.

Inizio spettacoli ore 21.15 (anche domenica).