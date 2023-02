PORTO SANT'ELPIDIO - Partirà il prossimo 4 marzo da Porto Sant’Elpidio, con l’Orchestra Cherubini, il nuovo progetto “Riverberi” di RisorgiMarche, che si propone di valorizzare la musica acustica in luoghi particolari, che ne esaltino una nuova fruizione. Si stanno definendo molti altri appuntamenti nei luoghi del cratere e il successivo sarà a Ripe San Ginesio, il 19 marzo, con Pasquale Mirra.



La data simbolica



Quella di apertura sarà una data simbolica, anche per la scelta del luogo. «Porto Sant’Elpidio – ricordano gli organizzatori – subito dopo le scosse dell’ottobre 2016 si era mobilitata per accogliere gli sfollati dell’area montana. Un lungo percorso, condiviso insieme a istituzioni e strutture ricettive, che ha fatto nascere legami profondi e indissolubili». Scelta la città, il concerto sarà al Teatro delle Api che, fuori da RisorgiMarche, vede Neri Marcorè direttore artistico della stagione teatrale e Giambattista Tofoni direttore artistico di quella musicale. «Il Teatro delle Api – commenta Tofoni – per una notte sarà molto di più di un contenitore culturale. Sarà una casa nella quale ritrovare gli amici di RisorgiMarche, ma soprattutto le persone che dal sisma hanno subito le conseguenze peggiori, abbandonando i propri luoghi e iniziando una nuova vita».



I protagonisti



Il primo concerto vedrà protagonista l’Orchestra Cherubini, formata da giovani strumentisti, tutti sotto i trent’anni. Per l’occasione sarà presente Giovanni Sollima sia in qualità di direttore che di solista. I musicisti arrivano da tutta Italia, selezionati da una commissione presieduta da Muti. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Anffas Sibillini, partner storico di RisorgiMarche, e al microbiscottificio Frolla di Osimo.



Le percussioni



Il 19 marzo sarà Ripe San Ginesio a ospitare la musica di Pasquale Mirra, che si esibirà nel suo “Moderatamente solo”, che si annuncia una suite per vibrafono, percussioni, oggetti sonori, voce e fischio. Mirra, quasi a ricordare un quadro cubista, proporrà un’alternanza tra composizioni inconsuete e improvvisazioni strutturali e libere, «in modo variabile e imprevedibile, come costituite da tanti frammenti e forme, scollegati tra loro, ma che in realtà mostrano i diversi lati osservati da più punti di vista», si legge nelle note di presentazione del concerto. Mirra è considerato tra i vibrafonisti più interessanti del panorama musicale italiano e internazionale e tra le sue collaborazioni figurano grandi nomi dell’improvvisazione internazionale, tra cui si ricordano in particolare Michel Portal, William Parker, Brad Jones, Rob Mazurek e Tristan Honsinger. È dal 2008 che collabora stabilmente con il percussionista americano Hamid Drake, dal 2015 collabora con i C’mon Tigre, dal 2018 suona in duo con il trombonista Gianluca Petrella. Ha all’attivo esibizioni in tutta Europa.



Il trekking urbano



Il concerto inizierà alle 11,30 nella pinacoteca comunale di Ripe San Ginesio e sarà preceduto da un’attività di trekking urbano. Sono previste anche altre attività culturali, che coinvolgeranno anche il centro culturale di San Ginesio. A questi due eventi, che seguono le anteprime dello scorso inverno, seguiranno altri appuntamenti che animeranno i luoghi fino al prossimo mese di maggio.