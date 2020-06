I Teatri del Mondo tra movimento, pupazzi, musica e scrittura creativa

PORTO SANT'ELPIDIO - Iscrizioni aperte per i quattro laboratori che fanno parte del programma dell'edizione numero 31 de “I Teatri del Mondo – Festival internazionale del teatro per ragazzi”: ad ospitarli saranno ancora una volta gli spazi di Villa Baruchello, a Porto Sant'Elpidio. “Costruisci il tuo mappet”, “Scienziati … suonati!”, “Il mio corpo racconta”, “Giocattoli di parole e giocattoli di legno” sono i titoli dei laboratori che si terranno dal 13 al 18 luglio per bambini dai 6 agli 11 anni.

«Laboratori confermati, ne siamo felici, perché riscuotono ogni anno un altissimo gradimento da parte dei ragazzi”, dice il direttore artistico Oberdan Cesanelli, che annuncia: “La novità del 2020 è il format ideato da Marco Moschini, per il laboratorio in collaborazione con “Libri In Festa”, che sarà dedicato alle coppie di genitori e figli. L'esperienza e la preparazione di Moschini arricchiscono l'offerta del festival, che vedrà laboratori svolti nel rispetto dei protocolli , delle normative e in tutta sicurezza, sia per gli operatori che per i partecipanti».

Sarà un laboratorio di scrittura creativa per bambini e genitori quello condotto da Marco Moschini, in cui le filastrocche saranno poesie bambine, giocattoli di parole da montare e smontare simili a quelli “veri”, di legno, carta e plastica che, al ritmo dei versi, prenderanno vita. Con Moschini un invito a “rileggere” il mondo con uno sguardo divergente e inconsueto che non dia la realtà per scontata, non si fermi alla superficie e all’evidenza ma sia capace di perforare la pigrizia della consuetudine.

Esperimenti sonori tra scienza e magia, protagonisti del laboratorio di Stefano Rocchetti, svolto in collaborazione con "Archi in Villa Baruchello". Il suono sembra invisibile ma nei laboratori degli “Scienziati … suonati” tutto è possibile. Un percorso che affronta produzione, trasmissione, altezza, intensità, timbro fino alla ricezione che avviene nel nostro orecchio.

“Il mio corpo racconta” è il laboratorio di movimento espressivo basato sul linguaggio del teatrodanza, condotto da Andrea Baldassarri. Il corpo ha un ruolo fondamentale per esprimersi e viene usato insieme alla voce, alla musica ed alle relazioni: il lavoro proposto ai ragazzi li porterà a scoprire, con un approccio ludico, possibilità di movimento rispetto alla musica o a stimoli esterni. Chiudiamo con il laboratorio condotto da Ada Mirabassi della Compagnia Tieffeu di Perugia, incentrato sulla costruzione di un pupazzo in gommapiuma. Dal disegno in poi, i ragazzi vedranno il pupazzo prendere forma per creare anche il suo carattere e la sua voce.

Info e iscrizioni: info@lagruragazzi.it - 3287756579. © RIPRODUZIONE RISERVATA