PORTO SANT'ELPIDIO - Hanno pubblicato 8 dischi in studio e altri 3 live, un dvd, e hanno totalizzato circa 1.500 esibizioni in tutto il mondo: sono alcuni numeri del progetto “Musica Nuda”, il sodalizio artistico di Ferruccio Spinetti e Petra Magoni, che il 10 gennaio compie vent’anni. Per l’occasione Tam, Tutta un’Altra Musica, ha organizzato un concerto evento, proprio martedì 10, alle ore 21,30, al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio.



L’anniversario



Spinetti, contrabbassista e membro degli Avion Travel, e la cantante Magoni si esibirono insieme, per la prima volta, al Tam Club di Grottazzolina il 10 gennaio 2003. Tam ha voluto questa serata per celebrare la nascita del progetto musicale. «Il 10 gennaio – commenta Giambattista Tofoni di Tam – ha un doppio significato. Quel giorno di vent’anni fa è stato la genesi di un’amicizia, quella tra Petra e Ferruccio, che ha li ha portati sui palcoscenici di tutto il mondo con un repertorio unico. E poi è l’occasione anche per ricordare Roberto Piermartire, artefice di quel funambolico evento, al quale aveva invitato tanti amici, tra cui il compianto Fausto Mesolella, Mimì Ciaramella e molti altri». Una serata, quella del 10 gennaio 2003 durante la quale, aggiunge Tofoni, «ha preso parte uno dei sodalizi più virtuosi del panorama musicale nazionale e internazionale, proprio grazie alla passione di un amico che ha lasciato in tutti noi un ricordo indelebile».



Il viaggio



Sarà un viaggio attraverso le emozioni di questi primi venti anni, quello che Ferruccio Spinetti e Petra Magoni faranno fare al pubblico, una sorta di riassunto per ricostruire quello che appare, oggi, come un grande mosaico musicale, fatto, come detto, di 8 dischi in studio e 3 live, di un dvd, di circa 1500 concerti in tutto il mondo. In vent’anni, infatti, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti con il loro progetto musicale sono stati ovunque, toccando palchi e occupando spazi anche molto prestigiosi, arrivando all’Olympia di Parigi, all’Hermitage di San Pietroburgo, o ancora il Tanz Wuppertal Festival di Pina Bausch e molto altro ancora. Per citare alcune delle tappe più recenti si ricordano il marzo 2014, quando sono stati al Senato della Repubblica, unici ospiti musicali in occasione della giornata mondiale del Teatro di quell’anno, o il loro Little Wonder Tour che nel 2015 e 2016 ha ottenuto successi in tutto il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti arrivando fino al Perù e Giappone. Di nuovo in Parlamento nel 2018 per il centenario dell’aula di Montecitorio, e ancora in tour, nel 2019, tra Parigi, Odessa, Porto, Lugo, Vienna e negli Usa anche Davis e Stanford. Ancora gennaio, tra i loro debutti, che nel 2020 li ha visti lanciare “Turandò” a Bellaria, e ancora tour nel 2021.



L’omaggio a De Andrè



A fine settembre del 2022, è uscito “Girotondo De Andrè”, omaggio live al cantautore genovese, che è stato registrato a Pontedera, in occasione dei concerti per il “Fonè Music Festival Piaggio 2021”. Per assistere al concerto del 10 gennaio al Teatro delle Api, biglietto unico (15 euro) in prevendita sul circuito Ciaotickets. Info: 3384321643.