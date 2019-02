Neri Marcorè vince il premio Vivere a Spreco Zero nella categoria testimonial

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO SANT'ELPIDIO - Va all’artista marchigiano Neri Marcorè il Premio Vivere a Spreco Zero 2019 nella categoria testimonial: il riconoscimento, promosso dalla campagna Spreco Zero di Last Minute Market, sarà consegnato insieme ai Premi per le migliori Buone pratiche di Enti pubblici, scuole, aziende e cittadini, nel novembre 2019. Il riconoscimento a Marcorè per “il passo sostenibile che l’uomo dovrà tenere per garantire un futuro armonioso al pianeta: valore che perfettamente si rispecchia nelle scelte artistiche e nell’impegno personale di Neri Marcorè, spesso in prima linea per sostenere la sostenibilità, sensibilizzando, anche in scena, sulla necessità di maggiore consapevolezza nelle scelte del nostro quotidiano”.