“Come una specie di sorriso” Marcorè canta e suona nel concerto per beneficenza

PORTO SANT'ELPIDIO - Con lo spettacolo “Come una specie di sorriso” l’attore Neri Marcorè sarà in scena domani al Teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio accompagnato da GnuQuartet per un omaggio a Fabrizio De André. L’attore ha raccolto l’invito di Mus-e del Fermano onlus a tenere un concerto di beneficenza che servirà a raccogliere fondi per nuove classi Mus-e.«Siamo molto lieti della sensibilità dimostrata da Marcorè, che ha deciso di legare il proprio nome a quello di Mus-e” sottolinea soddisfatto Enrico Paniccià, presidente di Mus-e del Fermano onlus. Diverse sono le scuole di tutto il territorio coinvolte nel progetto Mus-e, e più di 320 i bambini che possono partecipare gratuitamente, da novembre a maggio, a laboratori artistici multidisciplinari in classe, imparando il valore dell’arte e della bellezza come strumenti di lettura della realtà, soprattutto nei contesti scolastici a rischio di disagio sociale.Tornando al concerto, Neri Marcorè si presenterà sul palco nella doppia veste di cantante e chitarrista, interpretando le canzoni di Fabrizio De André con un repertorio impreziosito dagli arrangiamenti sofisticati di Stefano Cabrera (GnuQuartet), e sarà capace di trascinare il pubblico in un emozionante viaggio musicale attraverso i versi immortali del grande Faber. GnuQuartet si avvale oltre che di Cabrera al violoncello, di Roberto Izzo al violino, Francesca Rapetti al flauto traverso e Raffaele Rebaudengo alla viola; alle percussioni Simone Talone, alla chitarra Domenico Mariorenzi mentre le voci sono quelle di Flavia Barbacetto e Angelica Dettori. GnuQuartet ha collaborato con grandi artisti (Subsonica, PFM, Afterhours, etc…) guadagnandosi l’apprezzamento del pubblico e della critica. L’inizio del concerto è per le ore 21.15.«Dopo Mogol al Teatro dell’Aquila lo scorso anno» conclude Paniccià, «siamo davvero lieti per il 2018 di poter legare il progetto Mus-e a Neri Marcorè, che conosciamo oltre che come straordinario artista anche come persona sensibile ed impegnata sul fronte culturale e sociale. L’essersi messo a disposizione di Mus-e è un privilegio per il quale non finiremo mai di ringraziarlo”.L’evento (produzione di Mauro Diazzi srl), gode del patrocinio del Comune di Porto Sant’Elpidio e si avvale della collaborazione di Tam – Tutta un’Altra Musica. Per informazioni: 338 4321643 – facebook Mus-e del Fermano onlus.