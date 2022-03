Da Porto Sant'Elpidio il FantaSanremo arriva nell'enciclopedia Treccani online tra i neologismi del 2022

PORTO SANT'ELPIDIO - Non è più solo un gioco, fatto di squadre, di bonus e malus, e di classifiche: il FantaSanremo è ora una parola della lingua italiana, inserita dal dizionario Treccani come neologismo 2022. Per ora online. Il gruppo si gode questo nuovo successo, mentre è già al lavoro per il prossimo FantaEurovision.



La sorpresa

I membri della Fif, la Federazione italiana FantaSanremo, non se l’aspettavano, se ne sono accorti quasi per caso. «È stata una sorpresa, ma siamo felicissimi – raccontano -. Quando l’abbiamo visto abbiamo voluto citare i versi della canzone vincitrice a Sanremo, di Mahmood e Blanco, “Mi vengono i brividi”. Ma ora citiamo il nostro hashtag, “#siamoabomba”». Un successo inarrestabile, che il frontman del gruppo, Giacomo Piccinini, commenta così: «Siamo partiti dal peggior bar di provincia e siamo entrati nella bibbia della cultura italiana. Ma rimarremo con i piedi per terra e continueremo a portare avanti la nostra “ignoranza” a testa alta!». Scritto il lemma, in grassetto, «FantaSanremo (fantasanremo)» il dizionario Treccani ne dà anche la definizione: «Fantagioco collegato alla gara canora del Festival della canzone italiana di Sanremo». E poi come per le altre migliaia di parole illustrate, gli esempi, che citano alcuni passi di articoli della stampa nazionale. Di certo quando nel 2019, nel bar Corva da Papalina a Porto Sant’Elpidio, hanno cominciato a segnare punteggi per giocare con i protagonisti del festival, non pensavano che qualche anno dopo sarebbero diventati una parola della lingua italiana.



La novità

Come dice Piccinini, rimarranno con i piedi per terra. Non si cullano sugli allori del successo che hanno avuto, passare da 47 iscritti del 2019 agli oltre 500mila di quest’anno. Vanno avanti e sono pronti a partire con il prossimo obiettivo. L’Eurovision song contest, quest’anno in Italia dopo la vittoria dei Maneskin dello scorso anno, ci sarà dal 10 al 14 maggio 2022. E la Fif, la federazione italiana FantaSanremo, è pronta a partire con il FantaEurovision. L’avevano detto già durante la serata finale del Festival della canzone Italiana, e lo confermano in questi giorni, quando sono sul punto di lanciare il nuovo sito, per l’edizione 2022 e il relativo regolamento. «Siamo già al lavoro – dicono – sito e regolamento saranno sia in italiano che in inglese, a breve usciranno e partiranno le iscrizioni». Come per Sanremo, ci sarà tempo per iscriversi fino alla mezzanotte del giorno d’inizio.



I Sabaudi

Per il FantaEurovision non ci saranno i Baudi. Le squadre avranno a disposizione i “Sabaudi”, 100 ciascuno, con cui acquistare i componenti dei team. Cambiano anche i volti sulle finte banconote, con nomi della canzone italiana noti anche fuori del nostro paese. Tre i tagli, 10, 20 e 50 Sabaudi, con Raffaella Carrà, Gigliola Cinquetti, Toto Cutugno. Si annuncia un’edizione più “spettacolarizzata” del regolamento, ma per i dettagli bisognerà attendere ancora qualche giorno. Forse di più. Sono al lavoro nel bar Papalina, dal quale gestiranno anche questo nuovo gioco ispirato al Fantacalcio. Accessibile a tutti, non solo agli appassionati del “pallone”.

