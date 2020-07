Casette Garden Party e Io leggo a 180 gradi, il festival al via

SANT’ELPIDIO A MARE – Torna il doppio appuntamento con gli appuntamenti che anticipano il Festival Letterario Libri a 180 gradi



Mercoledì 22 luglio, per Casette Garden Party, ai Giardini Nenni di Casette d’Ete, serata di approfondimento sul tema "L'arte visiva come espressione dell'anima in armonia con il Creato" con il Prof. Maurizio Vanni, direttore del Lu.C.C.A. Museum, docente di Marketing non convenzionale e museale. Nel corso dell’incontro, durante il quale saranno esposte anche opere d’arte di artisti amici dell’Associazione “Arte in movimento” in collaborazione con la quale l’Amministrazione Comunale organizza la rassegna, verrà affrontato il tema “arte, uomo, natura” attraverso un percorso che va dall'Antica Grecia ai giorni nostri attraverso le opere di grandi artisti. L'arte diventa testimone di come il rapporto con la natura si è evoluto nel tempo e di come l'uomo in questi ultimi 60 anni abbia violato un'armonia che durava dalla notte dei tempi.



Da segnalare, inoltre, che l’appuntamento della scorsa settimana è stato rinviato, sempre ai giardini Nenni, per via del maltempo: la data sarà recuperata il 2 di agosto con l’appuntamento dedicato a “Ciarrocchi: ritratti e paesaggi”, a cura della dott.ssa Enrica Bruni, storico dell’arte. Sarà proposta la collettiva d’arte Unitre Civitanova Marche.

Secondo appuntamento settimanale con la letteratura è quello previsto in piazza Gramsci, per Giovedì leggo a 180 gradi: inserita nell’ambito di Enosophia, la serata prevede la presentazione del libro di ricette antiche e contadine “Il boccone” (Giaconi editore) al termine della quale sarà proposta una degustazione di vini a cura dell’Associazione Di Arte in Vino.



«Gli incontri del mercoledì a Casette e del giovedì in piazza Gramsci ci stanno dando delle belle soddisfazioni – dice l’assessore alla Cultura Giulia Ciarapica – e sono un buon viatico verso l’appuntamento con il Festival Libri a 180° per il quale siamo al lavoro. Come avvenuto per tutti gli eventi che avevamo in mente abbiamo dovuto rimodulare l’organizzazione ma sarà, comunque, un appuntamento importante con una serie di incontri con autori che ci stanno dando la loro conferma per essere presenti, ovviamente con le dovute cautele sul fronte del distanziamento sociale. Stiamo rivedendo la formula del Festival ma siamo certi che sarà, comunque, un appuntamento da non perdere».



«La grande partecipazione all’appuntamento di giovedì scorso – aggiunge il sindaco, Alessio Terrenzi – di grandi e piccini, alla serata con Alessio Romano per la presentazione del suo libro Ulisse e Polifemo è stata la prova di come sia possibile coniugare momenti di intrattenimento con approfondimenti culturali a misura di un’ampia fascia d’utenti. L’intera programmazione estiva è stata pensata, seppur con le dovute limitazioni, per andare incontro a tutta la popolazione affinché abbia, ogni sera o giù di lì, un motivo per restare nella nostra bella città». © RIPRODUZIONE RISERVATA