“Iliade - Il Giorno più lungo” tra duelli western, action movida e splatter

PORTO SAN GIORGIO - "Iliade - Il Giorno più lungo": battaglie epiche (in ogni senso) che mescolano duelli western, action movida e splatter, Achille che sorprende di nuovo, la bilancia del fato, un Poseidone permaloso, di questo e molto altro si parlerà venerdì 31 luglio alle 21.30 a Rocca Tiepolo. "Epos" è una rassegna di 4 spettacoli di teatro classico ideato da Proscenioteatro e sostenuto dall'assessorato alla Cultura. La stand-up tragedy è una variazione in termini classici di una delle forme di spettacolo più famose del mondo contemporaneo, specialmente nel mondo anglosassone. In questo primo episodio, si conoscerà come tutto ebbe inizio. Due attori sul palco, coadiuvati dalle suggestioni della musica e dalla loro fantasia, faranno rivivere, tra serio e faceto, i grandi miti e racconti patrimonio dell’umanità. Lo scopo principale è narrare, o meglio rappresentare, i classici perché tutti possano apprezzarli e riscoprirli, o scoprirli, nella loro portata comunicativa e moderna, perché si rivelino come la fonte unica del grande oceano delle storie in cui navighiamo oggi e di cui, volenti o nolenti, non possiamo mai fare a meno. La storia è una, disse qualcuno, poi ci sono le variazioni su tema. Il cartellone, patrocinato dal Comune, prevede ancora due appuntamenti: il 7 agosto "Assenza Orfeo-Euridice" ed il 20 agosto "Iliade Scontro di titani".

Biglietti € 10,00 - prenotazioni 392 - 4450125 - prevendite circuito Vivatickets © RIPRODUZIONE RISERVATA