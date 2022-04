Gazzè e Irama fanno tappa nelle Marche: ​il cantautore romano il 24 aprile a Porto San Giorgio, il rapper il 21 luglio al No Sound Fest di Servigliano

PORTO SAN GIORGIO - Ancora due artisti, annunciati nelle Marche, in provincia di Fermo. Il 24 aprile a Porto San Giorgio arriverà Max Gazzè e il 21 luglio, a Servigliano, per il No Sound Fest, ci sarà anche Irama.



Porto San Giorgio, innanzitutto, con Max Gazzè che farà tappa con il suo tour 2022, domenica 24, alle ore 21, in piazza Matteotti. Il concerto è l’evento di punta del programma dei festeggiamenti per il patrono, ed è stato voluto per dare un segnale di ripresa dopo le limitazioni dovute al Covid. L’artista di certo è tra quelli di primo piano, è apprezzato anche all’estero, soprattutto in Europa, dove ha vissuto per alcuni anni, frequentando la scuola europea in Belgio. Coinvolge gli ascoltatori ormai da una trentina d’anni con i suoi testi e la sua musica. L’evento, a ingresso libero, farà fare al pubblico che sarà presente, un viaggio tra i principali successi del cantautore, e le ultime produzioni.



Nella giornata di ieri è stato annunciato anche l’ultimo protagonista del No Sound Fest 2022 di Servigliano. Al Parco della Pace, il prossimo 21 luglio, alle ore 21, ad aprire la rassegna arriverà Irama, uno fra gli artisti italiani più amati e talentuosi degli ultimi anni, che ha partecipato anche all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Irama si presenterà a Servigliano, dati aggiornati a oggi, con 31 dischi di platino e 4 dischi d’oro. Quanto all’online ha già un miliardo e 200 milioni di stream e 650 milioni di visualizzazioni.

Ad oggi, guardando i dati del suo singolo, il brano “Ovunque sarai”, arrivato 4 al Festival, è oggi il secondo più ascoltato in assoluto su Spotify, e certificato disco di Platino. Dopo il Festival, a febbraio è uscito l’album “Il giorno in cui ho smesso di pensare”, un progetto musicale, già diventato disco d’oro, che si avvicina molto ai sound americani ed europei, con un mix particolare tra musica urban e latin/pop. I biglietti per questo concerto saranno disponibili online a partire dalle 12 di oggi, e nei punti vendita fisici da mercoledì 6 aprile alle ore 11.



Tutti gli altri nomi sono stati annunciati nelle scorse settimane. Tra i vari i Pinguini Tattici Nucleari, il 24 luglio. Tra gli artisti visti a Sanremo, ci saranno anche Blanco il 23 luglio e Rkomi, in chiusura, il 28 agosto.

