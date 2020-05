C'è il gran ritorno dell'Uomo Gatto che si rilancia con un nuovo disco

PORTO SAN GIORGIO - «Tranquillo, non diventare matto, che anche questa volta la vince l’Uomo Gatto». E lui, Gabriele Sbattella di Porto Sant’Elpidio che vive a Porto San Giorgio, può davvero tornare a vincere e a fare centro. Da qualche giorno, infatti, è uscito un nuovo singolo che è anche visibile sulle piattaforme online che ha come protagonista assoluto l’Uomo Gatto, un brano che ha tutte le caratteristiche per diventare un nuovo tormentone nella calda stagione 2020.

«Si intitola “La indovino con una” - dice entusiasta Gabriele Sbattella – ed è un testo originalissimo che hanno pensato gli amici della Biz Records, composto da tutti titoli di canzoni: in pratica è una canzone delle canzoni, con una musica molto orecchiabile e di facile ascolto che ti rimane dentro, soprattutto il ritornello. E’ un brano fresco e colorato, spensierato e divertente, fatto apposta per l’estate». L’Uomo Gatto torna quindi alla ribalta dopo che nel 2002 vinse ben 80 puntate consecutive di Sarabanda, il quiz canoro condotto da Enrico Papi, entrando nelle case e nel cuore di milioni di italiani, con un look alternativo e quelle sue camicie sgargianti, il fare timido e una cultura musicale fuori dal comune.

«Cantare mi è sempre piaciuto molto – dice Sbattella – e la proposta che mi hanno sottoposto era allettante tanto che ne ho subito parlato con la mia manager Isabella Stasi e il giorno dopo la fine del Festival di Sanremo siamo subito andati a Gattinara in provincia di Vercelli dove abbiamo registrato il video che è ora online e sta riscuotendo commenti positivi e tante condivisioni. La gente di Gattinara mi ha accolto con grande simpatia come fossi una star e in tanti hanno partecipato alle riprese del video musicale». Anche per l’Uomo Gatto il periodo di quarantena dovuto all’emergenza Coronavirus è stato difficile e particolare. «Sono stato in casa coi miei e sono uscito il minimo indispensabile. Però ho cercato comunque di aiutare qualcuno che era più in difficoltà di me: alla vigilia di Pasqua mi sono recato in un discount di Porto San Giorgio e ho lasciato una “spesa sospesa” con tanti generi alimentari per le famiglie che ne avevano necessità».

Gabriele Sbattella ha anche recentemente partecipato all’iniziativa di solidarietà del video lanciato da Roby Facchinetti dei Pooh, dal titolo “Rinascerò Rinascerai” ed è entusiasta perché tra pochi giorni andrà in onda la replica della puntata di Ciao Darwin, dal titolo Web contro Tv, che lo aveva visto protagonista. «Partecipare al programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è stata un’esperienza meravigliosa, ho cantato la fortunatissima “Supertelegattone”, sigla di Superclassifica Show nel prestigioso Studio 1 del centro Elios di Roma ed è stato un po’ come sognare ad occhi aperti». © RIPRODUZIONE RISERVATA