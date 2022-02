Divino e umano si incontrano e si scontrano in “Adriano Pulce - Chi ha paura del Messia?” al teatro di Porto San Giorgio

PORTO SAN GIORGIO - Andrà in scena domenica 27 febbraio alle ore 21,15 al teatro comunale di Porto San Giorgio, “Adriano Pulce – Chi ha paura del Messia?”. Lo spettacolo è scritto e diretto da Lorenzo Marziali, uno dei protagonisti insieme a Ilaria Conti, Stefano De Bernardin, Stefano Tosoni e fa parte della rassegna “Sotto_passaggi”.

La rappresentazione è un testo dalla genesi molto lunga, che, spiega Marziali, «risale ad almeno otto anni fa. Un giorno mi venne un’idea per una scena, un corto teatrale e davanti a uno dei computer della biblioteca dell’università, iniziai a scriverla. Il corto fu poi presentato a un paio di concorsi e morì lì». Poi due anni fa, insieme a Ilaria Conti, ho deciso di farne uno spettacolo teatrale, iniziando a scrivere. «Quindi ho iniziato a collaborare con Proscenio – racconta – ed ecco la messa in scena di questo spettacolo teatrale in cui il divino e l’umano si incontrano e si scontrano, si specchiano e si oppongono».

L’arcangelo

La storia ruota tutta intorno all’Arcangelo Gabriele, impersonato da De Bernardin, che ha una “aiutante celestiale”, Clarissa (la Conti), una matrona romana divenuta profetessa cristiana e poi uccisa dalle bestie del Colosseo. È accanto all’arcangelo ormai da duemila anni, e spiega l’autore, «questo è dovuto da un lato al suo punto di vista umano, dall’altro al suo essere un contrappeso all’angelico distacco di Gabriele. Lui infatti non guarda e non ascolta mai il mondo». Si limita, cioè a pianificare strategie e a verificarne gli esiti proprio tramite Clarissa. In mezzo ci sono un enigmatico personaggio che farà monologhi (Tosoni) e Adriano Pulce, che viene impersonato da Lorenzo Marziali. «Pulce – spiega l’autore – è l’uomo medio, colui che dà il titolo allo spettacolo ma ha un ruolo marginale, attraverso cui si capirà che non c’è bene e non c’è male, non c’è una risposta giusta o una salvifica morale. Ci sono solo tutte le sfaccettature dell’umano e di come immaginiamo il divino».

La riflessione

Uno spettacolo destinato a far riflettere, senza un’apparente morale, se non quella proprio quella di indurre lo spettatore a riflettere. «Intrattenimento – commenta ancora Marziali – ma anche approfondimento, lo spettatore deve uscire da teatro un po’ diverso rispetto a quando è entrato. Secondo me è questo lo scopo del teatro. Poi se vogliamo parlare di messaggio, con questo spettacolo, potrei dire che forse è il caso di smettere di farci domande che sono più grandi di noi, vorrei si ritornasse a parlare di umanità. Una riflessione tra il serio e il faceto sulla condizione umana volta a demandare a qualcun altro la responsabilità di risolvere i nostri problemi. Vogliamoci bene, perdoniamoci e crediamo in noi stessi».

La filosofia

Lo spettacolo, così come le altre attività della compagnia di Proscenio Teatro, rientra nella filosofia, spiegano, di «voler divertire, emozionare, coinvolgere, rimanendo legati al teatro, a quello che ha sempre rappresentato. Le persone hanno voglia e bisogno di arte e cultura, anche e soprattutto in questo momento così difficile per tutti. Continueremo a lavorare per questo». Biglietti 10 euro intero, 8 ridotto, Info: 3924450125.

© RIPRODUZIONE RISERVATA