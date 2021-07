Teresa De Sio è “Puro Desiderio” per la rassegna “Le vie della musica e delle emozioni” di Porto San Giorgio

PORTO SAN GIORGIO - A Porto San Giorgio la rassegna “Le vie della musica e delle emozioni” vivrà oggi, sabato 24 luglio, alle ore 21,30 l’atteso concerto di Teresa De Sio. La nota cantante partenopea salirà sul palco in piazza Matteotti presentando il suo recente progetto artistico “Puro Desiderio”.

È un album che segna il passaggio in una nuova era della creatività dell’artista, un disco che scava, parla di sentimento e suona contemporaneo. Si tratta anche del primo disco autobiografico, nato in anni difficili per l’artista tra lutti e separazioni. Un tempo nel quale non ha scritto nulla, ad eccezione di “Teresa canta Pino”, omaggio discografico a Pino Daniele.

Realizzato col giovane produttore, compositore e arrangiatore Francesco Santalucia, “Puro desiderio” è un mix di ritmi acustici che a tratti sfiorano l’elettronica, dove le splendide orchestrazioni si fondono con percussioni, strumenti etnici e chitarre steel, in cui il suono profondo e caldo delle registrazioni analogiche spazia in universi musicali diversi dal rock al pop d’autore diventando quasi lisergico e progressive, senza mai tradire la scrittura diretta ed evocativa di testi intimi e profondi.

Un disco sull’amore in cui più che raccontare le storie degli altri, Teresa De Sio fa una riflessione su se stessa, svelando al pubblico un suo mondo musicale e poetico intimo, rimasto a lungo privato. Nel concerto la De Sio proporrà anche brani dal suo repertorio, dagli esordi ad oggi. La sua carriera ormai supera i quaranta anni: iniziata nel 1976 come membro del gruppo folk Musicanova, fondato da Eugenio Bennato e Carlo D’Angiò, con quattro ottimi album pubblicati tra il 1976 e 1979, e proseguita con l’attività solista iniziata con “Sulla terra sulla luna” (1980) e che ha avuto momenti di grande successo popolare in particolare con “Teresa De Sio” (1982, oltre 1 milione di copie) e “Tre” (1983, 800mila copie) mantenendosi sempre ad alti livelli qualitativi e aggiungendo anche la pubblicazioni di due romanzi in questi ultimi anni: “Metti il diavolo a Ballare” (Einaudi, 2009) e “L’Attentissima” (Einaudi, 2015). I pochi posti rimasti liberi per il concerto di Porto San Giorgio sono prenotabili al numero 3924450125.

