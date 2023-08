PORTO SAN GIORGIO - Finora l’italo disco era solo una branca della disco music in voga tra la fine degli anni ‘70 e gli anni ‘80. Ma dal 5 maggio scorso, “Italodisco”, stavolta una sola parola, è anche il titolo del singolo dei The Kolors, che da diverse settimane è primo in classifica nelle radio, nella graduatoria Fimi, ed è presente anche nelle classifiche di alcuni paesi europei. La band milanese sarà in piazza Matteotti a Porto San Giorgio oggi, sabato 19 agosto. Inizio del concerto alle ore 21,30.

Il successo



Il brano, primo singolo da quando la scorsa primavera i The Kolors hanno firmato con la Warner, è di genere italo disco synth pop, un omaggio alla musica anni ‘80. Non solo, un brano che di rimandi a quel periodo musicale, nel testo, ne ha diverse: dalla grancassa alla citazione espressa degli artisti Moroder e Righeira, che proprio negli anni ‘80 hanno portato in alto il genere. Dopo poche settimane ha conquistato prima il disco d’oro e poi il disco di platino. L’annuncio l’ha dato lo stesso Stash, il cantante del gruppo, dicendo che gli è arrivata la notizia mentre era in treno. «Mi hanno appena detto – ha scritto - che la canzone Italodisco è stata certificata disco di platino. Non riesco a contenere la gioia (e ammetto, neanche qualche lacrima) perché ricevere questa notizia nella settimana in cui la canzone è prima nella classifica Fimi è uno dei traguardi più assurdi e inaspettati del nostro percorso. Che momento! Grazie a voi in primis… e a tutte le persone che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo».



Il concerto



Non potrà di certo mancare quindi nel concerto di Porto San Giorgio il loro successo del 2023, ma nemmeno altri brani che li hanno portati ad essere conosciuti al grande pubblico. Una scalata vincente alle classifiche per il gruppo milanese che, formatosi nel 2009, è divenuto noto al pubblico per la vittoria ad Amici nel 2015. È seguita poi una partecipazione a Sanremo, nel 2018, con il brano “Frida (mai, mai, mai)” che di fatto ha segnato un altro punto di svolta della loro carriera: il passaggio dal cantare in inglese al cantare in italiano.