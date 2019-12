Ars Aeterna a Porto San Giorgio, danza e musica in uno show unico

PORTO SAN GIORGIO -Oggi, lunedì 23, alle ore 21,15 al teatro di Porto San Giorgio andrà in scena l’esclusivo spettacolo “Ars aeterna, uomini e virtù”. Lo spettacolo nasce dal desiderio di grandi artisti internazionali di disegnare una comune coesione creativa. Un’architettura che crea la leggibilità di un percorso di musica, danza e parole senza rinunciare ad aperture visionarie. Da Carlos Montoya a Beethoven, da Vivaldi ad Albeniz, da Pablo Sarasaste a Bach. Attimi di conoscenza che sono più reali di un cristallo pur essendo solo evocazioni, quasi una competizione per arrivare alla creazione di figure che si elevano nello spirito nello spettatore come forza salvifica.

Gli interpreti saranno il maestro José Greco ballerino, insieme agli altri maestri Julian Lorenzo alla chitarra, Valentino Alessandrini al violino, Samuele Giacomozzi alla tastiera e alle letture l’attrice Elisa Ravanesi. Biglietteria del teatro aperta oggi dalle ore 18. Info: 3924450125. © RIPRODUZIONE RISERVATA