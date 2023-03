Drusilla Foer è “Eleganzissima”: a luglio sul palco dell'Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati

PORTO RECANATI - Drusilla Foer ritorna in scena questa estate con il suo recital in divenire, “Eleganzissima”, ormai un format di culto in continua trasformazione. Una manciata di appuntamenti a partire dal 10 giugno per circa due mesi, per un tour in piazze e anfiteatri di grande suggestione. Il 15 luglio sarà all’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati, data organizzata da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci e Monica Savaresi per Savà Produzioni Creative, patrocinio Comune di Porto Recanati.

Drusilla Foer a Porto Recanati con “Eleganzissima”

“Eleganzissima” è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile.

Un recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, fra racconti confidenziali e unici e ricordi eccezionali e dal valore universale. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall'intensità commovente. In scena con Madame Foer, autrice e interprete di Eleganzissima, i suoi musicisti, Loris Di Leo al piano e Nico Gori al sax e clarinetto, ai quali si unisce in alcuni momenti alla chitarra classica il suo leggendario manager e produttore Franco Godi, che cura anche la direzione artistica dello spettacolo e lo produce con la sua Best Sound