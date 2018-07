Il pornoattore chiede al fidanzato di sposarlo dopo la scena di un'orgia

Informatici italiani lasciano il lavoro e girano il mondo facendo video porno: «Ci siamo conosciuti in un'orgia»​

«Complimenti, finalmente unche ha come epilogo un, era ora». Questo è solo uno dei commenti più brillanti e divertenti ad una scena pubblicata suda Raw Fuck Club, una casa di produzione specializzata in film per adulti destinati ad un pubblico gay.Al termine della scena di un'orgia, che ha coinvolto ben dieci attori,ha deciso di passare all'azione dopo aver preparato una sorpresa al collega e fidanzato,. Grazie alla complicità dei colleghi, che avevano nascosto l'non essendo, ovviamente, muniti di tasche, Brian ha potuto fare una singolareal suo Mason.«Bene, siamo arrivati alla fine delle nostre riprese e posso dire che questo è stato il giorno migliore. Mi piacerebbe rifarlo, ma vorrei che sia qualcosa di unico» - afferma Brian Bonds, facendosi passare l'anello - «Vorrei che mettessi questo». La scena, piuttosto inusuale, è diventata virale una volta pubblicata sui social, anche se non ha riscontrato solo un plauso da parte degli utenti, ma anche qualcheBrian Bonds, a questo punto, ha reagito in maniera decisa, rispondendo così: «Volevo fare così la proposta di matrimonio al mio futuro marito, in compagnia dei miei amici, in un momento piacevole e divertente e dopo un mese e mezzo di lavoro. Non mi importa quello che pensano i conservatori, noi lottiamo per il nostro diritto di sposarci con chi vogliamo». In un altro tweet, si legge: «Questa è una mia libera scelta e, come attori porno, questo è importante non solo per me, ma per tutta l'industria. Volete usare questo per toglierci diritti? Conservatori, potete succhiarmelo, ma ovviamente vi chiederò un extra. E se avete problemi per due uomini che si amano, adattatevi o fate un favore al mondo ammazzandovi».Anche in virtù del proprio lavoro, Brian e Mason sono da sempre una coppia molto aperta e hanno deciso di mantenere le proprie abitudini: «Perché rompere un aspetto che amiamo della nostra relazione?».