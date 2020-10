Pomeriggio 5, Lory Del Santo choc: «Amedeo Goria ci ha provato con me, mi ha detto cose intime...». Barbara D'Urso allibita. Oggi, nello spazio dedicato al gossip nel programma di Canale 5, si è tornati a parlare di Grande Fratello Vip e del rapporto tra Guenda Goria e i genitori Maria Teresa Ruta e Amedeo. Tra gli ospiti in studio, Lory Del Santo.

Barbara D'Urso lancia un filmato in cui Guenda, nella Casa, dice alla madre che papà Amedeo Goria potrebbe essere ancora innamorato di lei. A questo punto, interviene Lory Del Santo che dichiara: «Anni fa, Amedeo Goria ci provò con me, due volte, una a Roma e una a Milano. Io ho rifiutato perché aveva delle tecniche di approccio troppo avanzate per me... Mi disse che aveva delle doti nascoste, molto nascoste. Ma io non ho verificato...». Barbara D'Urso, allibita, blocca Lory Del Santo: «Non ho capito e non voglio capire...».

Poi, la conduttrice chiede a Lory Del Santo se questo presunto corteggiamento fosse avvenuto prima o dopo il divorzio con Maria Teresa Ruta. Ma Lory glissa: «Non ricordo...».

