Sagra della Polenta a Polverigi al Teatro della Luna

POLVERIGI - Domenica 4 ottobre ultimo giorno per la Sagra della Polenta a Polverigi. L’evento si svolge al coperto presso il Teatro della Luna in via Circonvallazione. I volontari della Pro Loco dopo aver preparato venerdì e ieri delle appetitose cene, oggi apriranno gli stand anche a pranzo con la tradizionale polenta e altri piatti tipici: polenta salsiccia e funghi, polenta al ragù, arrosto misto, dolce di polenta e polenta e stoccafisso (solo il venerdì). Un’occasione per visitare anche il borgo e le meraviglie artistiche di Polverigi. Durante la manifestazione saranno adottate tutte le misure precauzionali previste dall’emergenza Covid-19. Verrà offerto il servizio al tavolo per evitare assembramenti e verrà mantenuto il consueto servizio d’asporto. Obbligatorio l’utilizzo della mascherina. © RIPRODUZIONE RISERVATA