POLVERIGI - Lavora in comune ad Ancona, ma sogna di fare la cantante a tempo pieno: Eva, al secolo Eva Capomagi, di Polverigi, due giorni fa ha pubblicato il suo quarto singolo, dal titolo “A muso duro”, che aveva presentato, lo scorso mese di febbraio, a Sanremo in due diverse occasioni.



Il sogno



«Il mio sogno – conferma Eva – è quello di fare musica a tempo pieno». Una passione che arriva da lontano da quando, da bambina, ascoltava con suo nonno Serafino la musica dei grandi cantautori italiani. Quindi la scuola di canto, e di musica, suonava il flauto traverso nella banda e ha fatto diversi concorsi. «Avevo un rapporto speciale con il nonno – ricorda Eva – mi accompagnava insieme alla mia famiglia». A 15 anni, in uno di questi concorsi, ha conosciuto un autore romano, che le scrisse “Aperitivo”, il primo singolo. Da qui ha capito che la musica per lei è importante. «Nel 2017 – racconta – sono stata finalista al festival show all’Arena di Verona: da 500 siamo diventati 12, emozionante cantare in quel luogo. Ho vinto poi una borsa di studio al Cet di Mogol, durante il concorso “Music Gallery”: importante, perché sono stata una settimana al mese per tre mesi a contatto con altri artisti». Quindi la vittoria al premio Gianni Ravera, dove ha conosciuto e ha iniziato a collaborare con Michele Pecora. «Collaboro ancora con lui – dice – a volte, quando gira per l’Italia, e lo stesso Pecora ha scritto per me alcuni inediti».



L’etichetta



Nel 2019 ha vinto la prima edizione del festival di Rimini. «Con questa – dice - mi sono fatta notare dall’etichetta “Yourvoice records”. Lì ho portato il brano “Come gli eroi”, scritto con Raffaele Ciniero con il quale collaboro ancora».

Da lì arriva “I nostri passi”, secondo singolo, il primo con l’etichetta discografica. «L’ho dedicato – ricorda Eva – al nonno Serafino – e dopo quel brano, nel 2021, è arrivata “La notte di San Lorenzo”».



Il sociale



La musica di Eva va a metà tra il rock e il pop, e lei, spiega, con le canzoni si dedica a «trasmettere un messaggio, che può essere la storia della mia vita, o un messaggio sociale, voglio che i miei brani siano credibili. Devono avere temi che sento, altrimenti non vengono come voglio. La musica è un mezzo per trasmettere qualcosa». Come “A muso duro” che ha scritto con Marco Giorgi. «Da bambina – ricorda - ho sofferto di crisi d’ansia e di panico, ero molto sensibile. La mia famiglia, soprattutto mia madre, mi è stata molto vicina, e ne sono uscita. Da qui nasce questo brano, perché racconto come l’affronto “A muso duro”, è una storia comune a molti, soprattutto dopo il periodo che abbiamo vissuto. Con questo brano voglio dire che si può affrontare, “A muso duro”, se ne può uscire». La musica è importante per lei, e spera che con i suoi brani spera di poter essere di aiuto. «In quello precedente – ad esempio – parlavo dei sogni, del coraggio di portarli avanti, ispirandomi alla tradizione della notte di San Lorenzo». I suoi brani si possono ascoltare sulle piattaforme, dove, per questioni di diritti e licenze, dice, «è importante avere un’etichetta discografica. Ho sempre cantato, e da poco ho iniziato anche a scrivere».