SENIGALLIA Nuova musica per Luigi Bevilacqua, in arte Maredè, cantautore di Senigallia poco più che ventenne, che pubblicherà domani il nuovo singolo “Polvere”. Il brano pubblicato da Pepperpot e distribuito da Ada Music Italy è una canzone che prosegue nello stile del giovane cantautore marchigiano e che, partendo da una storia vissuta a livello personale, vuole aprirsi a tutti coloro la ascolteranno e che sapranno riconoscersi all’interno del testo scritto da Maredè.

La genesi

«La canzone è nata in studio, con il mio produttore Alessandro Forte – spiega Maredè – tra di noi c’è una grande sinergia e questo brano è nato insieme. Tutto è partito dalla musica, con Alessandro che ha composto la musica e da lì mi ha subito invitato ad aggiungere un testo. Avevo già qualcosa di pronto ed abbiamo abbozzato una prima versione. Poi quando sono tornato a casa mi sono messo al pianoforte costruendo passo dopo passo tutto il testo. Mi sono reso conto di un avere tra le mani una canzone per così dire nuova, una ballad ma con una forma diversa rispetto a quanto fatto prima». Una canzone che nasce anche da una riflessione profonda, ispirata dall’artista contemporaneo scozzese Robert Montgomery, che fa riferimento alla circolarità senza uscita di un ricordo.

«La mia riflessione parte da una sua frase: “Le persone che amate diventano come fantasmi dentro di voi, così le mantenete in vita”. Questa frase mi ha molto colpito, e quando pensavo al tempo e ai ricordi delle persone che magari perdiamo di vista, queste persone possono diventare polvere, rimangono in qualche modo. Dal punto di vista narrativo, in questa canzone c’è molto di mio – prosegue ancora Maredè – una relazione finita, ma è qualcosa di più perché mi fa pensare a tante altre cose, parte singolare e diventa plurale, una canzone che parla a tutti». E poi orizzonti verso la “fase” live della carriera da Maredè, con una programmazione che sta iniziando a concretizzarsi. «Ci saranno sicuramente delle occasioni per suonare dal vivo, e una di queste entro fine gennaio allo “Spaghetti Unplugged”, a Roma – spiega – c’è qualche altra data in ballo e che stiamo cercando di ufficializzare, così come c’è anche qualche concorso a cui stiamo cercando di puntare, ma ancora non voglio e posso dire niente di ufficiale soprattutto per una questione di scaramanzia».

La sorpresa

Ma le sorprese per Maredè non terminano qui perché “Polvere” sarà protagonista all’interno del format “E Viva Il Videobox” di Viva Rai 2 condotto da Fiorello. «Insieme al nuovo singolo ho registrato anche una mia versione di “Una Rotonda Sul Mare”, un po’ per omaggiare la mia città natale, un po’ perché è sempre stata una canzone che ho amato profondamente e poi perché è coerente con il mio progetto musicale. La produzione di quest’ultima canzone sarà un po’ più moderna rispetto a quanto si possa immaginare. Non so ancora quando ci sarà la messa in onda delle due canzoni in televisione – conclude Luigi Bevilacqua - ma quando lo saprò sicuramente avviserò tutti i miei fans con un messaggio sui social».