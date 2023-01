Pollenza, da Maria Amelia Monti a Enzo De Caro: via agli abbonamenti per la stagione teatrale

POLLENZA - Via alla prenotazione degli spettacoli in abbonamento della Stagione teatrale 2022/2023 del teatro Giuseppe Verdi di Pollenza, anche on line su www.vivaticket.it.

I titoli della stagione teatrale di Pollenza

Si parte domenica 22 gennaio 2023 alle ore 21,15 con l’esilarante commedia “Il marito invisibile” dove vedremo in scena due donne e due attrici sorprendenti come Maria Amelia Monti e Marina Massironi.

Venerdì 24 febbraio 2023 sempre alle ore 21,15 si prosegue con “Il padre della sposa”, con Gianfranco Jannuzzo e Barbara de Rossi: una commedia divertente, piena di gag, tenera e coinvolgente.

Venerdì 10 marzo 2023 alle ore 21,15 è la volta di “Non è vero, ma ci credo”: una tragedia tutta da ridere che vede protagonista Enzo de Caro, popolata da caratteri che sono versioni moderne delle maschere della commedia dell’arte.

La collaborazione con l’Amat per questa stagione si conclude giovedì 13 aprile 2023 alle ore 21,15 con lo spettacolo “Alle 5 da me”: una divertente commedia che racconta dei disastrosi incontri sentimentali di un uomo e di una donna: lui, interpretato da Ugo Dighero, in cerca di stabilità affettiva, lei, interpretata da Gaia de Laurentiis, ossessionata dal desiderio di maternità.

Per info e prenotazione: 0733-549936 oppure dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 dei giorni feriali al numero 349-4730823 o scrivere a: hipnoticaservice@gmail.com.