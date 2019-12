Dagli States le stelle del Gospel nei teatri di Pollenza e Matelica

POLLENZA - Il 25 dicembre alle ore 21,15 sul palco del teatro Verdi di Pollenza ci sarà il sestetto Virginia Gospel Ensemble, selezione del Mount Unity Choir, grande coro della Mount Lebanon Baptist Church, chiesa della Virginia epicentro di attività musicali e culturali, sociali e filantropiche. Il sestetto al Verdi di Pollenza è composto da Earl Bynum tastiera e voce leader, Aisha McCollum voce, Francine Merritt Bright voce, Jewel Cherry voce, Cedric Rouson tastiera e voce, Simon Richardson III alla batteria. I biglietti ancora disponibili si possono prenotare al 3494730823 o al 3396733590. Il botteghino del teatro (tel 0733549936) aprirà il giorno del concerto dalle ore 17.

Il 26 dicembre alle ore 21,15 al Teatro Piermarini di Matelica sarà la volta del quintetto di Charleston Mildred Daniels Gospel Voices. Soprannominata The Songbird per le sue grandi doti vocali, Mildred Daniels è nata e cresciuta in South Carolina ed è sia cantante leader che compositrice. Ha interpretato Calpurnia nell’opera di Harper Lee To Kill a Mockingbird e Dorothy, ruolo protagonista del musical The Wiz, versione moderna del Mago di Oz. Ha cantato negli Stati Uniti e in tutto il mondo come membro del famoso Nashville Super Choir del Dr. Bobby Jones. Ha condiviso il palco con importanti artisti come Shirley Caesar, Yolanda Adams, Fred Hammond, Marvin Sapp, Vicky Winans. La sua splendida voce ha allietato il pubblico sia dal vivo che con progetti musicali, soprattutto con il famoso disco The Strom is Over. Il quintetto è composto da Mildred Daniels voce leader, Essie Milddleton, Nykki Smalls, Philip Patterson alle voci e Nakika Riley alla tastiera. I biglietti sono in vendita online nel circuito Vivaticket e il botteghino del Piermarini sarà aperto eccezionalmente lunedì 23 dicembre dalle ore 17 alle 20, oltrechè il giorno del concerto. Si possono comunque prenotare al 3396733590. © RIPRODUZIONE RISERVATA