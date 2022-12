TOLENTINO - Musica, teatro e cabaret, per la seconda parte di stagione al Politeama di Tolentino. Undici gli spettacoli previsti da gennaio ad aprile 2023, per la rassegna organizzata dalla Fondazione Franco Moschini.

La musica

Partenza dedicata ai più piccoli con un musical per tutta la famiglia. “Se puoi sognarlo… puoi farlo”, in scena il 7 gennaio, è ispirato ai più noti personaggi delle favole e del mondo di Walt Disney e vedrà protagonisti l’Ufo Rock Band, cartoon cover band delle sigle anni 80/90, e il corpo di ballo Marwey. Spazieranno da Il Re Leone ad Alladin, da La Bella e la Bestia a la Sirenetta, considerando Biancaneve, Frozen, Hercules, Mulan, Oceania e tanti altri, il tutto con un pizzico di ironia. Pianoforte e archi, il 29 gennaio, con Gianluca Luisi, Marcello Mazzoni ed ensemble, e poi il 26 febbraio protagonista la “cantattrice” Ottavia Fusco Squitteri. Lei, con la pianista Orietta Caianiello, saranno protagoniste di “Dalla parte delle cattive”, un confronto tra cinque scrittrici e sei compositrici, con le cattive di cinque note fiabe, Alice nel paese delle meraviglie, Cenerentola, La Bella addormentata nel bosco, la Sirenetta, Biancaneve. Il 16 aprile arriverà il duo Sollini e Barbatano al piano, mentre, rimanendo nella musica, ma popolare, il 10 marzo salirà sul palco del teatro il mito degli anni ‘80, Sergio Caputo. Il cantautore, chitarrista e musicista tra i più originali dei nostri tempi porterà il suo straordinario stile capace di unire la canzone italiana al jazz, con testi ispirati alla poesia moderna. Dopo essere stato a lungo in America, torna davanti al pubblico italiano con il meglio del suo repertorio fatto di canzoni che narrano il quotidiano, l’amore e le nevrosi metropolitane.

Il teatro

Torna il cabaret, non presente nella prima parte di stagione, con “Donna ridens”, che vedrà a Tolentino tre donne emergenti sulla scena cabarettistica italiana, già viste in tv e sul web. Stand up comedian, autrice, attrice e performer, Laura Formenti sarà a Tolentino il 14 gennaio con Tranquilli poi vi spiego. Chiara Becchimanzi, attrice, regista, autrice teatrale e stand up comedian, proporrà la sua Terapia di gruppo il 25 marzo, mentre chiuderà la rassegna il 6 maggio Giorgia Fumo con Vita bassa, che fotografa la generazione dei millennials non proprio giovanissimi (i primi hanno compiuto già 40 anni). Teatro anche con “Racconti d’Autore”, un doppio appuntamento con due attori che rappresenteranno due storie classiche. Il vecchio e il mare di Hemingway rivivrà sulla scena grazie a Sebastiano Somma accompagnato dal violino di Riccardo Bonaccini. Somma è attore di teatro, cinema, televisione, e tra i lavori fatti in carriera figurano fiction come Sospetti o Un caso di coscienza, è stato diretto da Albertazzi e anche da Gigi Proietti. Infine Maria Letizia Gorga che, accompagnata da Cinzia Pennesi al pianoforte, proporrà il Monna Lisa Unplugged, in cui Monna Lisa prenderà coscienza di sé, si libererà dalla tela e si racconterà al pubblico.

Gli spettacoli

I biglietti per assistere agli spettacoli saranno in vendita dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e tre ore prima di ciascuna rappresentazione. Tornano le Friend card, una sorta di abbonamento libero, per l’acquisto dei biglietti a prezzo scontato, e le Friend card studenti (info: 0733 968 043). Orario di inizio, sabato 7 gennaio ore 17 e 21,15, giorni feriali e sabato 21,15, domenica ore 18.