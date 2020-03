Paolo Bonolis furioso per la sospensione di Avanti Un altro: «Perché interromperci quando il prodotto è completo?». La sospensione di Mediaset di alcuni programmi del daytime , per rispondere all'emergenza Coronavirus, a partire da lunedì 16 marzo non è stata apprezzata da Paolo Bonolis. Il conduttore ha pubblicato su facebook un post molto duro contro l'azienda.

A partire da lunedì 16 marzo quattro programmi del day time di Mediaset verranno sospesi o rimodulati causa emergenza Coronavirus. Mattino 5 cambia formula, aumenta il proprio contenuto informativo dedicandosi all'emergenza in atto ed esplicitando la nuova missione sin dal titolo: Mattino 5-Speciale Coronavirus. La versione abituale con la conduzione di Federica Panicucci riprenderà non appena le circostanze lo permetteranno.

Uomini e Donne proseguirà per alcune puntate poi verrà sospeso temporaneamente. Forum andrà in replica così come Avanti Un Altro. Ma Paolo Bonolis non ci sta e replica duramente al comunicato sulla sua pagina Facebook:

«Prendo atto della decisione aziendale ma leggo nel loro testo la seguente frase: “le registrazioni delle nuove puntate dei tre programmi riprenderanno appena la situazione lo consentirà.” Non capisco. Le nostre puntate sono tutte già registrate. Gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni? Mah».



Ultimo aggiornamento: 18:16

