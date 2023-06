Pio e Amedeo attaccano Fabio Fazio: «Poverino, va a Nove a guadagnare 10 milioni»

È scontro tra Pio e Amedeo e Fabio Fazio. «Quel poverino di Fazio lo hanno costretto ad andare a guadagnare 10 milioni su Nove, poverino, non si fa». Una battuta che si riferisce al compenso che l'ex conduttore della Rai riceverà da Discovery nell'arco di quattro anni. Ovvero la durata del contratto con la piattaforma). La frase è stata detta in prima serata su Rai 1 in occasione dello speciale di Gigi D'Alessio.

L'ironia sull'Annunziata e D'Alessio

"Pure l’Annunziata se ne è andata, puoi prenderti il suo posto", hanno poi aggiunto i due comici.

E poi l'ironia sul conduttore: "Gigi (ndr, D'Alessio), ti sei accasato qui in Rai ormai. Hai sentito di Amadeus a Sanremo? Ce lo prendiamo noi il Festival". Lo show del cantante ha conquistato la prima serata, con oltre 3,3 mln (per l'esattezza 3.366.000), pari al 22.5 per cento di share.

I prossimi appuntamenti del duo comico

Dopo il successo travolgente riscosso in tv con la seconda edizione di 'Felicissima serà, la coppia comica foggiana Pio e Amedeo si prepara a salire sul palco della XV edizione di 'Marateale - Premio internazionale Basilicatà che si terrà dal 25 al 29 luglio a Maratea, nella 'perla del Tirrenò, presso l'Hotel Santavenere. Ai due mattatori - che ad ottobre torneranno a teatro in giro per l'Italia con il nuovo spettacolo 'Felicissimo Show' - verrà conferito il premio Marateale 2023 «per la capacità di leggere vizi e virtù della società italiana attraverso la lente d'ingrandimento di una straordinaria e intelligente ironia», dichiarano gli organizzatori Antonella Caramia (Associazione Cinema Mediterraneo) e Nicola Timpone (Direttore artistico della manifestazione).