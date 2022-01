Pio e Amedeo scattano al via con “Belli Ciao” e al botteghino si cucinano Matrix e Spider Man

Ha debuttato al cinema a Capodanno ed è subito balzato in testa al botteghino BELLI CIAO, la commedia di e con Pio e Amedeo diretta da Gennaro Nunziante che ha scritto il film insieme ai due attori comici pugliesi. Al primo giorno di uscita BELLI CIAO ha infatti totalizzato un incasso di € 489.739 con n. 383 schermi, dati Cinetel, ed una media cinema pari a € 1.279, la più alta in assoluto, battendo anche Matrix Resurrections e Spider-Man: No Way Home che contavano un numero più alto di copie.

“Spero che vedere un film italiano in cima al botteghino il primo giorno del 2022 sia di buon auspicio per tutta la nostra comunità e il nostro mercato cinematografico” – ha commentato il produttore Lorenzo Mieli per Fremantle – “Sono quindi particolarmente felice per il risultato ottenuto da BELLI CIAO nel suo primo giorno di programmazione e ringrazio Gennaro Nunziante, Pio e Amedeo per averci regalato una commedia divertente e intelligente. Sono inoltre grato a Vision per aver creduto in questo film sin dal primo giorno.”

Prodotto da Lorenzo Mieli per Fremantle, il film è una produzione Fremantle e Vision Distribution in collaborazione con Sky e con Prime Video, distribuito da Vision Distribution.

